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Гончарук прокомментировал начало большой приватизации в Украине

Новости » Политика    02.09.2019 - 23:09
Гончарук прокомментировал начало большой приватизации в Украине
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По его словам, у государства должны остаться только стратегически важные объекты

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал поручение президента Владимира Зеленского начать масштабную приватизацию в стране. Об этом он сказал в эфире "Свободы слова".

По словам Гончарука, в собственности государства должны остаться только стратегически важные объекты

"Большая приватизация. У нас, как у государства, слишком много активов, чтобы эффективно распоряжаться. У государства должно остаться только то, что является стратегическим, что выполняет, кроме функции зарабатывания денег, еще и некую социальную функцию, или являются стратегически важным с точки зрения безопасности. Все остальное должно быть отдано частному и эффективному собственнику", - заявил премьер-министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине.

Зеленский поручил начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников и провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года.

РБК-Украина писало, что Зеленский заявлял, что уже отменено более 160 указов, которые создавали давление на бизнес, и сообщил подготовку к большой приватизации.

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Новости Украины приватизацияАлексей Гончарук
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