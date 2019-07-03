Зеленский анонсировал большую приватизацию в 2019 году

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам президента, отменено более 160 указов, которые создавали давление на бизнес

Президент Владимир Зеленский анонсировал большую приватизацию. Об этом он заявил на встрече с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Президент заявил, что уже отменено более 160 указов, которые создавали давление на бизнес, и сообщил о подготовке большой приватизации.

"Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин расширил перечень объектов большой приватизации.

Однако, министр Кабинета министров Александр Саенко заявлял, что утвержденный перечень объектов большой приватизации не имеет срока действия и может как дополняться, так и сокращаться. В то же время из списка исключили теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые готовы принять в коммунальную собственность местные власти.

РБК-Украина писало, что первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов с трибуны Верховной рады заявил, что за два месяца проведения аукционов по малой приватизации государство и общины смогли получить более 250 млн гривен.