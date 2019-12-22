Гончарук пообещал, что этой зимой газ не подорожает

Благодаря договоренности о транзите российского газа в Европу по территории Украины цена газа для населения и бизнеса в течение этой зимы не будет расти. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, украинской правительственной делегации удалось добиться стратегической победы, договорившись о новом контракте на транзит газа.

"У нас бедет контракт на 5 лет с достаточными объемами, чтобы Украина и Европа чувствовали себе в безопасности в плане энергетики. Тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам... Мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, которые действуют в странах Европы", - отметил премьер.

А это, уверен Гончарук, для украинского бизнеса и граждан означает, что этой зимой цена на газ не будет расти.

"Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление", - заявил он.

Напомним, что по итогам газовых переговоров в Минске 20 декабря Украина и Российская Федерация подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Ожидается, что политическое решение откроет путь к подписанию нового долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины.

Как заявил заявил вице-премьер-министр России Дмитрий Козак во время газовых переговоров, Украина и Российская Федерация подпишут новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Однако представитель России не уточнил предполагаемые объемы транзита.

Также РБК-Украина писало, что Украина обнародовала протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран, которая состоялась в Берлине и Минске 19 и 20 декабря.

Добавим, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что договор по газу между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. Контракт будет включать транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.