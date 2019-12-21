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"Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и "Оператором ГТС"

Новости » Энергетика     21.12.2019 - 21:22
"Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и "Оператором ГТС"
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Витренко заявил, что "Газпром" не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования

НАК "Нафтогаз Украины" в рамках нового договора между Украиной и РФ о транзите газа станет посредником между российским "Газпромом" и компанией "Оператор ГТС Украины". Об этом исполнительный директор НАК Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что российская компания не готова работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования.

"Зачем нужен "Нафтогаз" между "Газпромом" и оператором? Дело в том, что "Газпром" не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования, особенно риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут произойти каждый день. "Нафтогаз" более приспособлен к таким рискам, поскольку это национальная компания, акционером которой является украинское правительство", - написал Витренко.

Кроме того, он отметил, что "Газпром" должен заключить с "Нафтогазом" пятилетний договор на организацию транзита с определенными объемами, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности у "Оператора ГТС Украины". То есть "Газпром" будет платить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" - компании "Оператор ГТС Украины".

Напомним, РБК-Украина писало, что компания "Оператор ГТС Украины" продолжит переговоры с российским "Газпромом" о транзите газа через территорию Украины после 2020 года.

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