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Кабмин назначит новых глав Таможни и Налоговой в ближайшее время

Новости » Политика     24.04.2020 - 20:34
Кабмин назначит новых глав Таможни и Налоговой в ближайшее время
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее Кабмин уволил Нефьодова и Верланова

Кабинет министров в ближайшее время назначит новых глав Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Премьер, подтвердил, что правительство уволило с занимаемых должностей главу ГТС Максима Нефьодова и руководителя ГНС Сергея Верланова в соответствии со статьей 87 (1) закона о "О государственной службе".

"В ближайшее время планируем назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства", - написал Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что языковой омбудсмен Татьяна Монахова уходит с занимаемой должности. Она увольняется спустя полгода после назначения. При этом в СМИ сообщалось, что с момента назначения на должность Монахова не получала заработную плату, поскольку не был сформирован секретариат языкового омбудсмена.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины назначил Александра Порхуна первым заместителем министра по делам ветеранов. Он воевал в Донбассе и в 2015 году получил звание Героя Украины.

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