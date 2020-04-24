Гончарук назвав звільнення Верланова і Нефьодова "зачисткою" антикорупціонерів

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

На думку екс-прем’єра, попри величезний супротив їм вдалось показати серйозні результати

Звільнення Максима Нефьодова, Сергія Верланова, Роберта Зелді, Дениса Шендрика, Сергія Петухова та Дмитра Венцковського з їхніх посад - це продовження зачистки антикорупціонерів з уряду. Про це написав екс-прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі, передає РБК-Україна.

"Це чергова помилка влади і дуже погана новина для бізнес-клімату й України в цілому", - написав Гончарук.

На думку екс-прем’єра, попри величезний супротив та постійні інформаційні атаки за досить короткий період їм вдалось показати серйозні результати у своїх сферах.

"Це початок "нової" кадрової політики. Сподіваюсь, що вона буде в інтересах України, а не заради окремих українців", - підсумував Гончарук.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль підтвердив, що уряд звільнив з займаних посад голову ГТС Максима Нефьодова і керівника ДПС Сергія Верланова відповідно до статті 87 (1) закону про "Про державну службу".

Верланов обіймав посаду голови Податкової служби з кінця квітня 2019 року, після того, як було прийнято рішення про поділ Державної фіскальної служби.

Також повідомлялося, що в ході засідання були звільнені заступники Нефьодрва - Роберт Зелді, Денис Шендрик і Сергій Пєтухов.

Нових голів Державної митної служби і Державної податкової служби Кабінет міністрів призначить найближчим часом.