Гончарук анонсировал внеплановую проверку МАУ

В компании "Международные авиалинии Украины" будет проведена внеплановая проверка. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Facebook.

По его словам, другие авиакомпании также пройдут дополнительные проверки состояния безопасности полетов.

"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнению технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авиалинии Украины", - заявил Гончарук.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

До выяснение причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретил полеты в Иран и Ирак. Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.

Поздно вечером 8 января в Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.

По словам спикера МВД Артема Шевченко, украинские правоохранители и эксперты компании Boeing, по согласованию с иранской стороной, могут принимать участие в расследовании причины крушения лайнера Boeing-737.