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МВД разъяснило участие Украины в расследовании авиакатстрофы в Иране

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 02:40
МВД разъяснило участие Украины в расследовании авиакатстрофы в Иране
Иллюстративное фото (aljazeera.com)

Украинские правоохранители и эксперты компании Boeing могут принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране

Украинские правоохранители, по согласованию с иранской стороной, могут принимать участие в расследовании причины катастрофы лайнера Boeing-737, поскольку самолет буа зарегистрирован в Украине. Об этом заявил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Кабмина.

Также в расследовании могут принимать участие эксперты компании Boeing.

"Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации воздушного судна и разработчика воздушного судна", - отметил Шевченко.

Согласно компетенции, осуществление и участие в проведении технического расследования на территории других государств, в которых произошли авиационные происшествия с гражданскими воздушными силами Украины, возложена на Национальное бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

"Бюро может привлекать к работе, в случае необходимости, другие государственные и правоохранительные органы. В связи с тем, что борт принадлежит Украине, а среди пассажиров были граждане Украины, согласно решения Офиса генерального прокурора Украины по факту трагедии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Расследование поручено следователям Национальной полиции Украины", - сообщил Шевченко.

По его словам, уголовное процессуальное законодательство Украины применяется также при осуществлении производства по уголовным преступлениям, совершенным на территории дипломатического представительства или консульского учреждения Украины за границей, на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами Украины под флагом или с опознавательным знаком Украины, если это судно приписано к порту, расположенному в Украине

"Такие же уголовные производства могут начать и в других странах, чьи граждане погибли, для того, чтобы собрать у родственников погибших ДНК-материал для идентификации погибших. Потом они легально могут быть приобщены к международному следствия", - отметил представитель МВД.

Если иранская сторона допустит украинских следователей и экспертов к обломкам самолета, они будут проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета.

"На территории Ирана украинские следователи Нацполіції и эксперты могут быть привлечены к процессуальным действиям с целью получения вещественных доказательств с возможным последующим их исследованием на территории Украины. Кроме того, они могут выполнять консультативную миссию по осмотру места трагедии, организации проведения лабораторных исследований, обмен генетической информацией (относительно близких родственников погибших) для дальнейшей идентификации", - пояснил Шевченко.

К правительственной группы вошли следователи Нацполіції и эксперты-криминалисты МВД Украины (проектирования, производства и испытания летательных аппаратов).

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

Поздно вечером 8 января в Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

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