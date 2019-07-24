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Гончаренко обошел кандидата от "Слуги народа" в Одесской области

Новости » Выборы 2019    24.07.2019 - 02:05
Гончаренко обошел кандидата от "Слуги народа" в Одесской области
Фото: Алексей Гончаренко (УНИАН)

Гончаренко получил 29,46%

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко по результатам парламентских выборов в 137 округе Одесской области победил с показателем в 29,46%. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки 100% протоколов известно, что за него отдал голоса 20 тыс. 361 избиратель, таким образом Гончаренко получил 29,46% поддержки. Он шел на выборы как самовыдвиженец.

На втором месте - выдвиженец от партии "Слуга народа", адвокат Александр Муконин. Его поддержали 16 тыс. 826 избирателей (24,34%).

По результатам выборов в регионе руководитель штаба "Слуги народа" в Одесской области Андрей Прокопенко сообщил, что представители партии не прошли в Раду по мажоритарке в трех округах.

Напомним, в Ивано-Франковской области на 89 округе представитель партии "Слуга народа" Владимир Тимофийчук победил на выборах в Раду с отрывом в 348 голосов. Его ближайший соперник самовыдвиженец Дмитрий Сиреджук набрал 17,67%. 

Добавим, в Покровске Донецкой области возобновила свою работу комиссия одномандатного избирательного округа №50, где днем 23 июля происходили столкновения во время обработки результатов выборов в Раду. 

В Покровске возобновил работу избирательный округ №50 Выборы в Раду: ЦИК осталось обработать менее 2% протоколов
Новости Украины Порошенко Зеленский Игорь ГончаренкоВерховная Радарезультаты выбороввыборы 2019
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