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Гончаренко обійшов кандидата від "Слуги народу" в Одеській області

Новини » Вибори 2019    24.07.2019 - 02:05
Гончаренко обійшов кандидата від "Слуги народу" в Одеській області
Фото: Олексій Гончаренко (УНІАН)

Гончаренко отримав 29,46%

Народний депутат України Олексій Гончаренко за результатами парламентських виборів 137 окрузі Одеської області переміг з показником у 29,46%. Про це передає РБК-Україна, посилаючись на дані Центральної виборчої комісії.

За результатами обробки 100% протоколів відомо, що за нього віддали голоси 20 тис. 361 виборець, таким чином Гончаренко отримав 29,46% підтримки. Він ішов на вибори як самовисуванець.

На другому місці - висуванець від партії "Слуга народу", адвокат Олександр Муконін. Його підтримали 16 тис. 826 виборців (24,34%).

За результатами виборів у регіоні керівник штабу "Слуги народу" в Одеській області Андрій Прокопенко повідомив, що представники партії не пройшли в Раду по мажоритарці у трьох округах.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області на 89 окрузі представник партії "Слуга народу" Володимир Тимофійчук переміг на виборах в Раду з відривом у 348 голосів. Його найближчий суперник самовисуванець Дмитро Сіреджук набрав 17,67%.

Додамо, в Покровську Донецької області відновила свою роботу комісія одномандатного виборчого округу №50, де вдень 23 липня відбувалися зіткнення під час обробки результатів виборів в Раду.

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