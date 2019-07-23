Кандидат от "Слуги народа" вырвал победу на округе в Ивано-Франковской области

Фото: Владимир Тимофийчук (facebook.com/sluganarodu89)

Он получил 18,2% голосов

В Ивано-Франковской области на 89-м округе представитель партии "Слуга народа" Владимир Тимофийчук победил на выборах в Верховную раду с отрывом в 348 голосов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно по данным ЦИК, которая обработала 100% протоколов по этому округу, в парламент проходит 33-летний предприниматель Владимир Тимофийчук. Он получил 18,2% голосов (11 856 избирателей). Его ближайший соперник самовыдвиженец Дмитрий Сиреджук набрал 17,67%. На третьем месте - действующий народный депутат от БПП Юрий Соловей - 14,83%.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что результаты голосования на парламентских выборах по мажоритарному округу на избирательном участке №210489, который находится в поселке Солотвино Тячевского района признали недействительным. Члены участковой избирательной комиссии сами признали голосование по одномандатному округу на своем участке недействительным и составили соответствующий акт.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже обработала 95% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. По данным ЦИК в парламент проходят пять партий.

Также в Покровске Донецкой области начались протесты из-за подсчета голосов на внеочередных выборах в Верховную раду. С 22 июля в Покровске продолжается протестная акция из-за подсчета голосов, вследствие чего избирательная комиссия №50 не работает. По факту событий на ОИК начато досудебное расследование.