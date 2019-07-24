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В Покровске возобновил работу избирательный округ №50

Новости » Выборы 2019    24.07.2019 - 00:47
В Покровске возобновил работу избирательный округ №50
Фото: Покровск (pokrovsk-rada.gov.ua)

Подведение итогов выборов в Покровске возобновилось после прибытия вертолета со спецназовцами

В Покровске Донецкой области возобновила свою работу комиссия одномандатного избирательного округа №50, где днем 23 июля происходили столкновения во время обработки результатов выборов в Раду. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на UA:Перший.

Протесты начались после того, как наблюдатели на участке обнаружили расхождения в подсчетах в протоколах комиссий. В частности, по данным гражданской сети ОПОРА, во время приема документов от участковой избирательной комиссии №140065 наблюдатели от партий и кандидатов заметили расхождения в протоколах, имеющихся у наблюдателей и те, которые УИК передает в ОИК. Когда же голову ОИК попросили зачитывать данные, она попыталась покинуть помещение, а затем вызвала "скорую", пожаловавшись на плохое самочувствие.

"Сейчас комиссия в ОИК №50 начала работать, на улице находятся более ста граждан, которые требуют, чтобы выборы были честными, чтобы не было фальсификаций результатов. Там находятся правоохранители в достаточном количестве, руководители Покровского отдела полиции и руководители областного главка полиции. Ситуация контролируемая", - заверила пресс-секретарь Покровского отделения полиции Яна Осетрова.

Согласно результатам обработки 99,11% протоколов в округе №50, городской голова Покровская Руслан Требушкин победил на 0.80% кандидата от "Оппозиционного блока" Андрея Аксенова.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины перебросило резервы групп спецназначения Национальной полиции из состава сил авиаподдержки для стабилизации ситуации после выборов в Покровске Донецкой области. Здесь начались протесты после подсчета голосов.

Добавим, что результаты голосования по мажоритарному округе на избирательном участке №210489, который находится в поселке Солотвино Тячевского района признали недействительным.

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