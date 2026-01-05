Не головою єдиним: Зеленський провів ще низку кадрових змін в керівництві СБУ

Ротації в СБУ

Як відомо, Служба безпеки України 5 січня отримала нового тимчасового виконувача обов'язків голови - ним став Євгеній Хмара, який має звання генерал-майора.

Хмара також являється досвідченим спецпризначенцем, який з 2011 року проходив військову службу в Центрі спецоперацій "А" в СБУ, а 2023 року його вже призначили начальником "Альфи".

Водночас Василь Малюк, який керував СБУ з 2022 року, покинув посаду очільника відомства. Але він запевняє, що залишиться в системі служби, щоб "реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня".

Детальніше про те, хто такий Василь Малюк і яка його роль у протистоянні Росії - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, днями Володимир Зеленський анонсував велике "перезавантаження влади", яке передбачає низку кадрових змін у багатьох структурах. Це стосується і ЗСУ, і оборонного сектору, антикорупційних структур,тощо.