Не главой единым: Зеленский провел еще ряд кадровых изменений в руководстве СБУ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Службе безопасности Украины прошел еще ряд кадровых изменений кроме назначения нового временного руководителя. Это касается, в частности, заместителей главы ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Так, согласно указам главы государства, с 21 по 30, в СБУ прошли такие кадровые перестановки:

Назначение:

  • Александр Поклад стал первым заместителем главы СБУ (ранее - заместитель председателя СБУ);
  • Андрей Тупиков стал заместителем главы СБУ (ранее возглавлял Департамент контрразведки);
  • Денис Килимник стал заместителем главы СБУ и руководителем Антитеррористического центра.

Увольнения:

  • Сергей Андрущенко - с должности первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра;
  • Сергей Наумюк - с должности заместителя председателя СБУ;
  • Александр Дубровин - с должности начальника Департамента военной контрразведки СБУ.

 

 

Ротации в СБУ

Как известно, Служба безопасности Украины 5 января получила нового временно исполняющего обязанности главы - им стал Евгений Хмара, который имеет звание генерал-майора.

Хмара также является опытным спецназовцем, который с 2011 года проходил военную службу в Центре спецопераций "А" в СБУ, а в 2023 году его уже назначили начальником "Альфы".

В то же время Василий Малюк, который руководил СБУ с 2022 года, покинул пост главы ведомства. Но он уверяет, что останется в системе службы, чтобы "реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня".

Подробнее о том, кто такой Василий Малюк и какова его роль в противостоянии России - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Отметим, на днях Владимир Зеленский анонсировал большую "перезагрузку власти", которая предусматривает ряд кадровых изменений во многих структурах. Это касается и ВСУ, и оборонного сектора, антикоррупционных структур и т.д.

