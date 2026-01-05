ua en ru
Не головою єдиним: Зеленський провів ще низку кадрових змін в керівництві СБУ

Україна, Понеділок 05 січня 2026 23:56
Не головою єдиним: Зеленський провів ще низку кадрових змін в керівництві СБУ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В Службі безпеки України пройшла ще низка кадрових змін окрім призначення нового тимчасового керівника. Це стосується, зокрема, заступників глави відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Так, згідно з указами глави держави, з 21 по 30, в СБУ пройшли такі кадрові перестановки:

Призначення:

  • Олександр Поклад став першим заступником голови СБУ (раніше - заступник голови СБУ);
  • Андрій Тупіков став заступником голови СБУ (раніше очолював Департамент контррозвідки);
  • Денис Килимник став заступником голови СБУ та керівником Антитерористичного центру.

Звільнення:

  • Сергій Андрущенко - з посади першого заступника голови СБУ та керівника Антитерористичного центру;
  • Сергій Наумюк - з посади заступника голови СБУ;
  • Олександр Дубровін - з посади начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Ротації в СБУ

Як відомо, Служба безпеки України 5 січня отримала нового тимчасового виконувача обов'язків голови - ним став Євгеній Хмара, який має звання генерал-майора.

Хмара також являється досвідченим спецпризначенцем, який з 2011 року проходив військову службу в Центрі спецоперацій "А" в СБУ, а 2023 року його вже призначили начальником "Альфи".

Водночас Василь Малюк, який керував СБУ з 2022 року, покинув посаду очільника відомства. Але він запевняє, що залишиться в системі служби, щоб "реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня".

Детальніше про те, хто такий Василь Малюк і яка його роль у протистоянні Росії - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, днями Володимир Зеленський анонсував велике "перезавантаження влади", яке передбачає низку кадрових змін у багатьох структурах. Це стосується і ЗСУ, і оборонного сектору, антикорупційних структур,тощо.

