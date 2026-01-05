ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Не главой единым: Зеленский провел еще ряд кадровых изменений в руководстве СБУ

Украина, Понедельник 05 января 2026 23:56
UA EN RU
Не главой единым: Зеленский провел еще ряд кадровых изменений в руководстве СБУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Службе безопасности Украины прошел еще ряд кадровых изменений кроме назначения нового временного руководителя. Это касается, в частности, заместителей главы ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Так, согласно указам главы государства, с 21 по 30, в СБУ прошли такие кадровые перестановки:

Назначение:

  • Александр Поклад стал первым заместителем главы СБУ (ранее - заместитель председателя СБУ);
  • Андрей Тупиков стал заместителем главы СБУ (ранее возглавлял Департамент контрразведки);
  • Денис Килимник стал заместителем главы СБУ и руководителем Антитеррористического центра.

Увольнения:

  • Сергей Андрущенко - с должности первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра;
  • Сергей Наумюк - с должности заместителя председателя СБУ;
  • Александр Дубровин - с должности начальника Департамента военной контрразведки СБУ.

Ротации в СБУ

Как известно, Служба безопасности Украины 5 января получила нового временно исполняющего обязанности главы - им стал Евгений Хмара, который имеет звание генерал-майора.

Хмара также является опытным спецназовцем, который с 2011 года проходил военную службу в Центре спецопераций "А" в СБУ, а в 2023 году его уже назначили начальником "Альфы".

В то же время Василий Малюк, который руководил СБУ с 2022 года, покинул пост главы ведомства. Но он уверяет, что останется в системе службы, чтобы "реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня".

Подробнее о том, кто такой Василий Малюк и какова его роль в противостоянии России - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Отметим, на днях Владимир Зеленский анонсировал большую "перезагрузку власти", которая предусматривает ряд кадровых изменений во многих структурах. Это касается и ВСУ, и оборонного сектора, антикоррупционных структур и т.д.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины
Новости
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка