Головна » Життя » Суспільство

У Києві встановлять головну ялинку країни: де, коли і за які гроші

Київ, Вівторок 04 листопада 2025 20:47
У Києві встановлять головну ялинку країни: де, коли і за які гроші Головну ялинку країни встановлять на Софійській площі (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Головна ялинка України традиційно буде встановлена у Києві на Софійській площі. Усі витрати, пов'язані з облаштуванням та утриманням різдвяно-новорічної локації, покриють приватні меценати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Де і коли встановлять ялинку у Києві

За погодженням Ради оборони Києва, на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків із солодощами й гарячими напоями.

Підготовчі роботи планують розпочати 8 листопада, а офіційне відкриття локації відбудеться традиційно 6 грудня - у День святого Миколая.

Які обмеження будуть на Софійській площі

Організаторів зобов’язали дотримуватися режиму обмеження використання електроенергії та всіх необхідних заходів безпеки.

Окремих масових заходів на Софійській площі цього року проводити не будуть. Комендантську годину також не скасують.

Крім того, Рада оборони рекомендувала районним державним адміністраціям столиці та іншим суб’єктам господарювання обмежити проведення масових подій на відкритих локаціях під час святкування Різдва Христового та Нового року 2026.

У Києві встановлять головну ялинку країни: де, коли і за які грошіНоворічна ялинка у Києві в 2023 році (фото: РБК-Україна)

Зазначимо, що ініціатором облаштування святкової локації виступило ТОВ “Глобал-Декор”. Компанія забезпечить встановлення, обслуговування та демонтаж конструкцій, а також повне фінансове та ресурсне забезпечення.

Святкування Різдва і Нового року на Софійській площі в минулі роки

Святкування на площі проводяться з 2014 року після перенесення головної ялинки з Майдану Незалежності. У ніч на 1 січня 2017 року святкування на цій локації зібрало понад 100 тисяч киян і гостей столиці.

До повномасштабного вторгнення програми святкування різдвяно-новорічних свят на Софійській площі включали концерти, ярмарки, дитячі атракції, гірки, фотозони та великі ілюмінації.

У 2023 році доцільність встановлення святкової ялинки в Києві викликала жваві дискусії. Однак тоді міська влада обґрунтувала рішення необхідністю створити дітям свято.

У Києві встановлять головну ялинку країни: де, коли і за які грошіНоворічна ялинка у Києві в 2023 році (фото: РБК-Україна)

Ймовірно, цього року, як і останніми роками, головна ялинка буде штучною і не надто високою, а її дизайн - стриманим і лаконічним.

Нагадаємо, що у 2023 році головна ялинка України була заввишки 12 метрів. Вона називалася "Хоробрі серця" і була присвячена нашим захисникам і захисницям.

Висота минулорічної ялинки на Софійській площі становила 15 метрів. Вона була білого кольору, що символізувало "початок нового, чистого шляху, нагадуючи про оновлення, яке приносять Різдво та Новий рік".

КМДА Різдво Софийская площадь Новий рік
