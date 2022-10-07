Головнокомандувач ЗС Литви відвідав звільнену частину Харківської області (фото)

Звільнену частину Харківської області та сам Харків відвідала делегація Збройних сил Литви на чолі з Головнокомандувачем - генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку окремої бригади Територіальної оборони міста Харкова.