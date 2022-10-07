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Головнокомандувач ЗС Литви відвідав звільнену частину Харківської області (фото)

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Україна, П'ятниця 07 жовтня 2022 19:25
Головнокомандувач ЗС Литви відвідав звільнену частину Харківської області (фото) Фото: Головнокомандувач ЗС Литви відвідав звільнену частину Харківської області (facebook.com/127tro)
Автор: Дмитро Браславський

Звільнену частину Харківської області та сам Харків відвідала делегація Збройних сил Литви на чолі з Головнокомандувачем - генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку окремої бригади Територіальної оборони міста Харкова.

"Представники іноземної делегації відвідали населені пункти Харківської області, звільнені безпосередньо силами 127-ї Окремої бригади ТРО ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Комбриг полковник Роман Грищенко розповів литовським колегам про особливості захоплення потужних укріпрайонів російських військ, характер дій противника та його втрати в особовому складі й техніці, виявлені факти порушення російськими агресорами правил ведення війни.

"Начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник ознайомив представників делегації з безпековою ситуацією на Харківщині, станом інфраструктури на деокупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона висловила подяку литовськими військовослужбовцями за допомогу від Литви, яка продовжує надаватись Україні.

Нагадаємо, що Литва назвала позбавленим сенсу НАТО без України.

Також Литва підписала договір про придбання дронів-камікадзе для України.

Раніше Литва передала Україні пів сотні бронетранспортерів M113.

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