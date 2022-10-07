Главнокомандующий ВС Литвы посетил освобожденную часть Харьковской области (фото)

Освобожденную часть Харьковской области и сам Харьков посетила делегация Вооруженных сил Литвы во главе с Главнокомандующим - генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу отдельной бригады Территориальной обороны Харькова.

"Представители иностранной делегации посетили населенные пункты Харьковской области, освобожденные непосредственно силами 127-й Отдельной бригады ТРО ВСУ", - говорится в сообщении. Комбриг полковник Роман Грищенко рассказал литовским коллегам об особенностях захвата мощных укрепрайонов российских войск, характере действий противника и его потери в личном составе и технике, выявленые факты нарушения российскими агрессорами правил ведения войны. "Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник ознакомил представителей делегации с ситуацией в области безопасности на Харьковщине, состоянием инфраструктуры на деоккупированных территориях", - говорится в сообщении. Украинская сторона выразила благодарность литовским военнослужащим за помощь от Литвы, которая продолжает предоставляться Украине.