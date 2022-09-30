Литва підписала договір про придбання дронів-камікадзе для України
Гроші, пожертвувані громадянами Литви, підуть на купівлю дронів-камікадзе Warmate польської компанії WB Group. Після цього їх передадуть нашим воїнами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Раніше заступник міністра Вілюс Семяшка заявляв, що Литва придбає в Польщі два нових комплекти, які включать пускову установку і 37 одиниць літаючих боєприпасів, так званих дронів-камікадзе. Як він пояснював, дрони здатні атакувати танки й командні пункти.
Усі потреби для України були узгоджені безпосередньо з нашим Міністерством оборони.
Очікується, що виробник поставить дрони вже в жовтні-листопаді.
Warmate важать близько 5,7 кілограма та здатні долати відстань до 30 кілометрів й атакувати зі швидкістю 150 км/год.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Литва планує передати Україні зимову форму на 2 млн євро. Це допоможе забезпечити обмундируванням близько 25 тисяч військових.
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