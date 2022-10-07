Литва назвала позбавленим сенсу НАТО без України
НАТО повинно прийняти Україну після її перемоги над Росією. Інакше, як вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, Альянс буде позбавлений сенсу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Сподіваюся, що їх (питання, - ред.) ніколи не доведеться порушувати, і ми зможемо привітати Україну зі вступом до оборонного клубу", - заявив Ландсбергіс коментуючи рішення президента України Володимира Зеленського подати офіційну заявку на членство України в НАТО в прискореному порядку.
За словами міністра, Литва підтримує бажання України стати членом НАТО. Ландсбергіс зауважив, що виникне багато питань, якщо наша країна після перемоги над Росією, у майбутньому не стане частиною Альянсу.
"Моє питання: яким був би НАТО і сенс у НАТО, якби в ньому не було України. Якщо НАТО визнає, що наш найбільший стратегічний виклик у XXI столітті - це агресивна Російська Федерація і Україна є єдиною державою, яка перемогла у війні проти Російської Федерації, і вона залишається поза НАТО. Тоді Україна стає більше, ніж НАТО, вона стає захисником НАТО. У якомусь сенсі такою, що захистила НАТО від стратегічного противника НАТО", - відзначив міністр.
Як пояснює Ландсбергіс Україна стала дуже сильною трансатлантичною державою, яка після перемоги над Росією стане членом НАТО й матиме надзвичайно міцний зв'язок зі США.
"З одного боку, це зрозуміло, з іншого боку, це показує, що ЄС і європейський континент ще не зміг сам стати таким якорем, який геополітично і стратегічно зв'язує державу на багато десятиліть. Це зараз робить Америка", - додав міністр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно скоординували подальші кроки щодо вступу України до Альянсу.
Додамо, що 30 вересня, президент оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, Україна розраховує на приєднання у прискореному порядку.
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