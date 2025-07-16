Головного суперника Ердогана на виборах засудили до майже 2 років увʼязнення

Як повідомляється, суд виправдав Імамоглу за звинуваченням у "підбурюванні до переслідування" прокурора, але засудив його до 2 місяців і 15 днів ув’язнення за "погрози", а також до одного року і 5 місяців за "образу державного службовця".

Оскільки загальний строк ув’язнення не перевищив двох років, Імамоглу не заборонено займатися політичною діяльністю.

Водночас йому загрожує низка інших судових процесів, і залишається ризик, що йому все ж заборонять займатися політичною діяльністю.

Варто зазначити, що Імамоглу вважається головним суперником Ердогана, який править країною вже 22 роки. Наступні вибори президента в Туреччині мають відбутися у 2028 році, але можуть бути призначені раніше.