Главного соперника Эрдогана на выборах приговорили к почти 2 годам заключения

Как сообщается, суд оправдал Имамоглу по обвинению в "подстрекательстве к преследованию" прокурора, но приговорил его к 2 месяцам и 15 дням заключения за "угрозы", а также к одному году и 5 месяцам за "оскорбление государственного служащего".

Поскольку общий срок заключения не превысил двух лет, Имамоглу не запрещено заниматься политической деятельностью.

В то же время ему грозит ряд других судебных процессов, и остается риск, что ему все же запретят заниматься политической деятельностью.

Стоит отметить, что Имамоглу считается главным соперником Эрдогана, который правит страной уже 22 года. Следующие выборы президента в Турции должны состояться в 2028 году, но могут быть назначены раньше.