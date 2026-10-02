Головний суперник Meta: Samsung випустить ШІ-окуляри вже у листопаді
Вже у листопаді Samsung випустить свої перші смарт-окуляри зі штучним інтелектом під назвою Intelligent Eyewear. Пристрій, розроблений у партнерстві з Google, Gentle Monster та Warby Parker, стане прямим конкурентом гаджетів від Meta.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Herald.
Нові смарт-окуляри функціонують на базі платформи Android XR та орієнтовані на нішу бездисплейних пристроїв.
Всі запити користувача обробляються штучним інтелектом Google Gemini через підключений смартфон Galaxy, а відповіді транслюються через вбудовані в оправу динаміки.
Технічні особливості
Samsung робить головну ставку на комфорт і мінімальну вагу гаджета. Під час презентації у липні компанія заявила, що Intelligent Eyewear будуть легшими за більшість аналогів на ринку.
Основні характеристики пристрою
- відсутність візуального дисплея;
- вбудовані камери та мікрофони для зчитування оточення;
- передача аудіовідповідей через внутрішні динаміки;
- вага, за даними ЗМІ, орієнтовно на 5 грамів менша за базову модель Ray-Ban Meta вагою 51 грам.
Сегмент смарт-окулярів без екранів стрімко зростає. Так, у першій половині 2026 року світові поставки ШІ-окулярів зросли на 263 відсотки.
При цьому 96 відсотків усіх продажів припали саме на моделі без дисплеїв, де досі домінувала Meta з часткою 94 відсотків.
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Захист приватності та протидія прихованій зйомці
Поява камер у повсякденних аксесуарах викликала хвилю занепокоєння щодо незаконної фіксації людей без їхньої згоди. Через подібні скандали пристрої Meta у ЗМІ неодноразово піддавалися критиці.
Для вирішення цієї проблеми Samsung залучила регуляторні органи та розробила спеціальні заходи безпеки.
Які саме?
Використання зовнішніх і внутрішніх LED-індикаторів під час активності камери або мікрофона.
Автоматичне блокування зйомки у разі закриття або пошкодження зовнішнього світлодіода.
Узгодження норм використання гаджета з комісією із захисту персональних даних та міністерством науки Південної Кореї для запобігання списуванню на іспитах і стеженню.
Ціна Intelligent Eyewear та точна дата початку продажів наразі не розголошуються.