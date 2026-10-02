Головний суперник Meta: Samsung випустить ШІ-окуляри вже у листопаді

Вже у листопаді Samsung випустить свої перші смарт-окуляри зі штучним інтелектом під назвою Intelligent Eyewear. Пристрій, розроблений у партнерстві з Google, Gentle Monster та Warby Parker, стане прямим конкурентом гаджетів від Meta.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Herald .

Нові смарт-окуляри функціонують на базі платформи Android XR та орієнтовані на нішу бездисплейних пристроїв.

Всі запити користувача обробляються штучним інтелектом Google Gemini через підключений смартфон Galaxy, а відповіді транслюються через вбудовані в оправу динаміки.

Технічні особливості

Samsung робить головну ставку на комфорт і мінімальну вагу гаджета. Під час презентації у липні компанія заявила, що Intelligent Eyewear будуть легшими за більшість аналогів на ринку.

Основні характеристики пристрою

відсутність візуального дисплея;

вбудовані камери та мікрофони для зчитування оточення;

передача аудіовідповідей через внутрішні динаміки;

вага, за даними ЗМІ, орієнтовно на 5 грамів менша за базову модель Ray-Ban Meta вагою 51 грам.

Сегмент смарт-окулярів без екранів стрімко зростає. Так, у першій половині 2026 року світові поставки ШІ-окулярів зросли на 263 відсотки.

При цьому 96 відсотків усіх продажів припали саме на моделі без дисплеїв, де досі домінувала Meta з часткою 94 відсотків.

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Захист приватності та протидія прихованій зйомці

Поява камер у повсякденних аксесуарах викликала хвилю занепокоєння щодо незаконної фіксації людей без їхньої згоди. Через подібні скандали пристрої Meta у ЗМІ неодноразово піддавалися критиці.

Для вирішення цієї проблеми Samsung залучила регуляторні органи та розробила спеціальні заходи безпеки.

Які саме?

Використання зовнішніх і внутрішніх LED-індикаторів під час активності камери або мікрофона.

Автоматичне блокування зйомки у разі закриття або пошкодження зовнішнього світлодіода.

Узгодження норм використання гаджета з комісією із захисту персональних даних та міністерством науки Південної Кореї для запобігання списуванню на іспитах і стеженню.

Ціна Intelligent Eyewear та точна дата початку продажів наразі не розголошуються.