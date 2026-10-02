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Главный соперник Meta: Samsung выпустит ИИ-очки уже в ноябре

11:14 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Главный соперник Meta: Samsung выпустит ИИ-очки уже в ноябре Samsung выпускает умные очки Intelligent Eyewear (фото: Samsung Electronics)
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Уже в ноябре Samsung выпустит свои первые смарт-очки с искусственным интеллектом под названием Intelligent Eyewear. Устройство, разработанное в партнерстве с Google, Gentle Monster и Warby Parker, станет прямым конкурентом гаджетов от Meta.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Herald.

Новые смарт-очки функционируют на базе платформы Android XR и ориентированы на нишу бесдисплейных устройств.

Все пользовательские запросы обрабатываются искусственным интеллектом Google Gemini через подключенный смартфон Galaxy, а ответы транслируются через встроенные в оправу динамики.

Технические особенности

Samsung делает главную ставку на комфорт и минимальный вес гаджета. Во время презентации в июле компания заявила, что Intelligent Eyewear будет легче большинства аналогов на рынке.

Основные характеристики устройства

  • отсутствие визуального дисплея;
  • встроенные камеры и микрофоны для считывания оцепления;
  • передача аудиоответов через внутренние динамики;
  • вес, по данным СМИ, ориентировочно на 5 грамм меньше базовой модели Ray-Ban Meta весом 51 грамм.

Сегмент смарт-очков без экранов стремительно растет. Так, в первой половине 2026 года мировые поставки ИИ-очков выросли на 263 процента.

При этом 96 процентов всех продаж пришлись именно на модели без дисплеев, где до сих пор доминировала Meta с долей 94 процентов.

Читайте больше: Конфиденциальность на первом месте: Meta выпустила новые очки Ray-Ban без камер

Защита конфиденциальности и противодействие скрытой съемке

Появление камер в повседневных аксессуарах вызвало волну беспокойства по поводу незаконной фиксации людей без их согласия. Из-за подобных скандалов устройства Meta в СМИ неоднократно подвергались критике.

Для решения этой проблемы Samsung привлекла регуляторные органы и разработала специальные меры безопасности.

Какие именно?

Использование внешних и внутренних LED-индикаторов при активности камеры или микрофона.

Автоматическая блокировка съемки при закрытии или повреждении внешнего светодиода.

Согласование норм использования гаджета с комиссией по защите персональных данных и министерством науки Южной Кореи для предотвращения списывания на экзаменах и слежке.

Цена Intelligent Eyewear и точная дата начала продаж пока не разглашаются.

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