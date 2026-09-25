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Приватність на першому місці: Meta випустила нові окуляри Ray-Ban без камер

11:09 25.09.2026 Пт
3 хв
aimg Ольга Завада
Приватність на першому місці: Meta випустила нові окуляри Ray-Ban без камер Пошкодження індикатора на окулярах Meta вимкне камеру (скриншот: Meta)
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Meta посилює захист приватності смарт-окулярів - тепер камера має автоматично вимикатися, якщо закрити світлодіод запису.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meta Connect 2026.

Розумний аксесуар без камер: прем'єра Ray-Ban Meta Audio

Окуляри Ray-Ban Meta Audio розроблені для користувачів, які прагнуть використовувати можливості ШІ, але категорично проти наявності фото- та відеокамер на обличчі.

Основні властивості нової моделі

Відсутність оптичних датчиків та дисплея: пристрій позбавлений камер і внутрішніх екранів, що повністю виключає ризик несанкціонованого знімання.

Голосова взаємодія: вбудований мікрофон призначений для телефонних дзвінків і роботи з новим агентним ШІ-асистентом Muse.

Покращена автономність та дизайн: відсутність енергоємних модулів дозволила забезпечити повноцінний день роботи лише від одного заряду та розширити вибір оправ, зокрема класичних тонких моделей на кшталт Clubmaster.

Ціна та доступність: передзамовлення Ray-Ban Meta Audio AI Glasses вже відкрито за ціною від 349 доларів.

Нульова толерантність до прихованої зйомки

Своєю чергою, для моделей, які оснащені камерами, Meta розробила обов'язкове оновлення ПЗ, що унеможливлює маніпуляції зі світлодіодним індикатором запису (LED).

Апаратні та програмні важелі контролю

Безперервний моніторинг індикатора: якщо раніше користувачі могли почати зйомку з відкритим світлодіодом, а потім заклеїти його, тепер сенсори безперервно перевіряють статус світла.

При найменшому перешкодженні роботі світлодіода запис негайно зупиняється, а камера блокується.

Захист від кустарного демонтажу: фізичне пошкодження або видалення LED-індикатора модифікаторами відтепер повністю виводитиме камеру з ладу на програмно-апаратному рівні.

Читайте більше: Гучний реванш Meta: новий застосунок перевершив стартові показники ChatGPT

Заборона на використання зображень для навчання ШІ

Ще одним компромісом на користь конфіденційності стала поява функції відмови від передачі візуальних даних компанії Meta (opt-out).

Що змінюється у політиці конфіденційності?

Захист візуальних взаємодій: раніше знімки, зроблені під час запитів до Meta AI (наприклад, "Гей, Meta, переклади це меню"), зберігалися на серверах і могли переглядатися сторонніми підрядниками для маркування та навчання нейромереж.

Приватність на запит: після активації нової опції візуальні дані використовуватимуться виключно для надання відповіді користувачеві в реальному часі, після чого миттєво видалятимуться без передачі стороннім особам або використання у навчальних вибірках.

Аудіозаписи - опція відмови наразі стосується лише зображень.

Голосові взаємодії з ШІ наразі можуть використовуватися для покращення продуктів, проте користувачам залишили можливість видаляти їх вручну.

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