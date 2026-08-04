Apple готує смарт-окуляри для спорту й здоров'я: компанія змінює концепцію гаджета

Apple розглядає можливість позиціонування своїх майбутніх смарт-окулярів як пристрою для фітнесу та відстеження здоров'я за аналогією з Apple Watch.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на аналітичний звіт Марка Гурмана для Bloomberg .

Окрім розширення функціоналу, цей крок покликаний вирішити проблему сприйняття пристрою користувачами.

Гарнітури з вбудованими камерами часто викликають занепокоєння щодо приватності через ризик прихованої зйомки, тоді як чітка орієнтація на спорт зміщує фокус на користь гаджета.

Спеціальні датчики зможуть

відстежувати рухи користувача,

рухи користувача, аналізувати фізичну активність,

фізичну активність, передавати дані в додатки.

Вакансії у Купертіно як рушій змін?

Прямим підтвердженням зміни стратегії стала публікація нових вакансій техногіганта. Apple шукає фахівця, який очолить розробку продуктів у сфері здоров'я та фітнесу для лінійки візуальних пристроїв.

Від кандидатів вимагають досвіду створення споживчих медичних або спортивних продуктів, а також здатності формувати чітку концепцію гаджета в умовах високої невизначеності.

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Чому для Vision Pro концепція не згодилась?

Цікаво, що початково компанія розглядала можливість зробити гарнітуру змішаної реальності Vision Pro фітнес-пристроєм.

Інженери планували використовувати систему датчиків для відстеження рухів тіла під час тренувань та виводу на екран показників пульсу чи спалених калорій у реальному часі.

Проте від ідеї тимчасово відмовилися з технічних причин:

Гарнітура Vision Pro важить понад 500 грамів. Це створює надмірне навантаження на шию під час інтенсивних фізичних вправ.

Повноцінну інтеграцію фітнес-функцій відклали до моменту створення полегшеного корпусу.

За оцінками експертів, повноцінні фітнес-можливості з'являться не у першому випуску смарт-окулярів Apple, а вже у другій генерації пристрою.