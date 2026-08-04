Apple готує смарт-окуляри для спорту й здоров'я: компанія змінює концепцію гаджета
Apple розглядає можливість позиціонування своїх майбутніх смарт-окулярів як пристрою для фітнесу та відстеження здоров'я за аналогією з Apple Watch.
Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на аналітичний звіт Марка Гурмана для Bloomberg.
Окрім розширення функціоналу, цей крок покликаний вирішити проблему сприйняття пристрою користувачами.
Гарнітури з вбудованими камерами часто викликають занепокоєння щодо приватності через ризик прихованої зйомки, тоді як чітка орієнтація на спорт зміщує фокус на користь гаджета.
Спеціальні датчики зможуть
- відстежувати рухи користувача,
- аналізувати фізичну активність,
- передавати дані в додатки.
Вакансії у Купертіно як рушій змін?
Прямим підтвердженням зміни стратегії стала публікація нових вакансій техногіганта. Apple шукає фахівця, який очолить розробку продуктів у сфері здоров'я та фітнесу для лінійки візуальних пристроїв.
Від кандидатів вимагають досвіду створення споживчих медичних або спортивних продуктів, а також здатності формувати чітку концепцію гаджета в умовах високої невизначеності.
Чому для Vision Pro концепція не згодилась?
Цікаво, що початково компанія розглядала можливість зробити гарнітуру змішаної реальності Vision Pro фітнес-пристроєм.
Інженери планували використовувати систему датчиків для відстеження рухів тіла під час тренувань та виводу на екран показників пульсу чи спалених калорій у реальному часі.
Проте від ідеї тимчасово відмовилися з технічних причин:
Гарнітура Vision Pro важить понад 500 грамів. Це створює надмірне навантаження на шию під час інтенсивних фізичних вправ.
Повноцінну інтеграцію фітнес-функцій відклали до моменту створення полегшеного корпусу.
За оцінками експертів, повноцінні фітнес-можливості з'являться не у першому випуску смарт-окулярів Apple, а вже у другій генерації пристрою.