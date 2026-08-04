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Apple готує смарт-окуляри для спорту й здоров'я: компанія змінює концепцію гаджета

10:03 04.08.2026 Вт
2 хв
Купертинівці шукають професіоналів для втілення задуму
aimg Ольга Завада
Apple готує смарт-окуляри для спорту й здоров'я: компанія змінює концепцію гаджета Безпека даних та фітнес: Apple інтегрує спортивні функції у розумні окуляри (фото: Pexels)
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Apple розглядає можливість позиціонування своїх майбутніх смарт-окулярів як пристрою для фітнесу та відстеження здоров'я за аналогією з Apple Watch.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на аналітичний звіт Марка Гурмана для Bloomberg.

Окрім розширення функціоналу, цей крок покликаний вирішити проблему сприйняття пристрою користувачами.

Гарнітури з вбудованими камерами часто викликають занепокоєння щодо приватності через ризик прихованої зйомки, тоді як чітка орієнтація на спорт зміщує фокус на користь гаджета.

Спеціальні датчики зможуть

  • відстежувати рухи користувача,
  • аналізувати фізичну активність,
  • передавати дані в додатки.

Вакансії у Купертіно як рушій змін?

Прямим підтвердженням зміни стратегії стала публікація нових вакансій техногіганта. Apple шукає фахівця, який очолить розробку продуктів у сфері здоров'я та фітнесу для лінійки візуальних пристроїв.

Від кандидатів вимагають досвіду створення споживчих медичних або спортивних продуктів, а також здатності формувати чітку концепцію гаджета в умовах високої невизначеності.

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Чому для Vision Pro концепція не згодилась?

Цікаво, що початково компанія розглядала можливість зробити гарнітуру змішаної реальності Vision Pro фітнес-пристроєм.

Інженери планували використовувати систему датчиків для відстеження рухів тіла під час тренувань та виводу на екран показників пульсу чи спалених калорій у реальному часі.

Проте від ідеї тимчасово відмовилися з технічних причин:

Гарнітура Vision Pro важить понад 500 грамів. Це створює надмірне навантаження на шию під час інтенсивних фізичних вправ.

Повноцінну інтеграцію фітнес-функцій відклали до моменту створення полегшеного корпусу.

За оцінками експертів, повноцінні фітнес-можливості з'являться не у першому випуску смарт-окулярів Apple, а вже у другій генерації пристрою.

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