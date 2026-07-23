Samsung хоче зробити смарт-окуляри безпечнішими за гаджети Meta: як саме

Samsung разом із Google та Qualcomm розробляє перші смарт-окуляри. Пристрій отримає голосове керування через ШІ Gemini, функцію візуального пошуку та посилений захист приватності.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Технічні характеристики

Перше покоління смарт-окулярів Samsung розробляється без вбудованих дисплеїв.

Пристрій побудовано на базі процесорів Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, які містять нейропроцесор Hexagon (NPU) для обробки завдань штучного інтелекту безпосередньо на пристрої.

Стиль майбутніх гаджетів забезпечує Warby Parker та Gentle Monster (фото: Chris Welch)

Ключові параметри та можливості пристрою

Автономність: батарея розрахована на 9 годин "інтенсивного використання" від одного заряду, а футляр забезпечує ще до 7 додаткових підзарядок.

Функціонал: підтримка голосового помічника Google Gemini, візуального пошуку та перекладу мови в реальному часі.

Підключення: бездротові модулі Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.3 для стабільного зв'язку зі смартфонами й іншою технікою екосистеми Galaxy.

Конструкція та дизайн: для створення оправ Samsung залучила відомі бренди Warby Parker та Gentle Monster. Корпус пройшов випробування на стійкість до води, тепла, вологості, поту та сонцезахисного крему.

За словами віцепрезидента підрозділу Mobile Experience Samsung Джеїна Чоя, компанія вже запатентувала понад 200 технологій для цієї категорії, і лише частина з них реалізована у першій версії.

Окуляри з вбудованими дисплеями з'являться на ринку пізніше.

Samsung захистить перехожих від прихованої зйомки (фото: Chris Welch)

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Захист приватності та протидія зловживанням

Вихід нових гравців на ринок смарт-окулярів відбувається на тлі критики Meta Platforms через випадки несанкціонованої зйомки перехожих.

Для того, щоб не потрапити у схожі скандали, Samsung впроваджує комплекс апаратних і програмних обмежень.

Основні заходи безпеки

Блокування зйомки: пристрій оснащений світлодіодним індикатором (LED), який обов'язково світиться під час запису. Якщо індикатор перекрито або заліплено, програма автоматично блокує роботу камери.

Захист персональних даних: Samsung офіційно зобов'язалася не використовувати аудіозаписи, трансляції екрана та відеодані користувачів для навчання своїх ШІ-моделей.

У компанії наголошують, що прозорість політики даних та надійний захист від навмисного зловживання є критичними для формування довіри користувачів до нової категорії пристроїв.

Точну назву, дату початку продажів і вартість смарт-окулярів Samsung оголосить восени.