Головний порт Литви готовий відвантажувати українське зерно, але є нюанс

Найбільший порт Литви Клайпеда міг би відвантажити 10 млн тонн українського зерна, але логістика доставки вантажу до узбережжя Балтії залишається складною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Клайпедського порту Альгіса Латакаса, якого цитує LRT.
Додамо, що раніше
17 липня Росія заявила, що виходить з "зернової ініціативи" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".
При цьому варто зазначити, що Росія декілька місяців заважала стабільній роботі "зернового коридору". Вона блокувала перевірки кораблів, а також обстрілювала зернові термінали одеських портів.
Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава вже розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.
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