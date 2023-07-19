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Головний порт Литви готовий відвантажувати українське зерно, але є нюанс

Ілюстративне фото: головний порт Литви готовий відвантажувати українське зерно, але є нюанс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Найбільший порт Литви Клайпеда міг би відвантажити 10 млн тонн українського зерна, але логістика доставки вантажу до узбережжя Балтії залишається складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Клайпедського порту Альгіса Латакаса, якого цитує LRT.

Додамо, що раніше

Росія вийшла з "зернової угоди"

17 липня Росія заявила, що виходить з "зернової ініціативи" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

При цьому варто зазначити, що Росія декілька місяців заважала стабільній роботі "зернового коридору". Вона блокувала перевірки кораблів, а також обстрілювала зернові термінали одеських портів.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава вже розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.

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Литвазерновий коридор