Головний порт Литви готовий відвантажувати українське зерно, але є нюанс

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Росія вийшла з "зернової угоди"

17 липня Росія заявила, що виходить з "зернової ініціативи" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

При цьому варто зазначити, що Росія декілька місяців заважала стабільній роботі "зернового коридору". Вона блокувала перевірки кораблів, а також обстрілювала зернові термінали одеських портів.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава вже розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.

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