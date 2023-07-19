Главный порт Литвы готов отгружать украинское зерно, но есть нюанс

Крупнейший порт Литвы Клайпеда мог бы отгрузить 10 млн тонн украинского зерна, но логистика доставки груза к побережью Балтии остается сложной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Клайпедского порта Альгиса Латакаса, которого цитирует LRT.
Ранее
17 июля Россия заявила, что выходит по "зерновой инициативе" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".
При этом следует отметить, что Россия несколько месяцев мешала стабильной работе "зернового коридора". Она блокировала проверки кораблей, а также обстреливала зерновые терминалы одесских портов.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Государство уже рассматривает возможность транспортировки продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии.
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