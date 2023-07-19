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Главный порт Литвы готов отгружать украинское зерно, но есть нюанс

Иллюстративное фото: главный порт Литвы готов отгружать украинское зерно, но есть нюанс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Крупнейший порт Литвы Клайпеда мог бы отгрузить 10 млн тонн украинского зерна, но логистика доставки груза к побережью Балтии остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Клайпедского порта Альгиса Латакаса, которого цитирует LRT.

Ранее

Россия вышла из "зернового соглашения"

17 июля Россия заявила, что выходит по "зерновой инициативе" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

При этом следует отметить, что Россия несколько месяцев мешала стабильной работе "зернового коридора". Она блокировала проверки кораблей, а также обстреливала зерновые терминалы одесских портов.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Государство уже рассматривает возможность транспортировки продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии.

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Литвазерновой коридор