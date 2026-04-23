Голова Нацполіції пояснив, що саме мали зробити патрульні під час теракту в Києві

Що мали зробити поліцейські

За словами очільника Нацполу, у патрульних був чіткий алгоритм дій - допомогти постраждалій дитині й застосувати зброю проти стрільця.

На запитання, як саме вони мали діяти, відповідь була однозначною:

"Ліквідувати. Вони могли стріляти на ураження", - сказав Вигівський.

Чому патрульні втекли

На брифінгу пояснювали: один із патрульних пішов по аптечку, а саме в цей момент почалася стрільба - і обидва побігли геть.

Однак керівництво поліції таке пояснення не виправдовує.

"Те, що вони не врятували дитину, те, що вони вчинили так ганебно і неправильно - це проблема", - підкреслив голова Нацполу.

Суспільство обурило, що поліцейські кинули пораненого хлопчика одного.

Що відомо про теракт в Києві

Нагадаємо, увечері 18 квітня уродженець Росії Дмитро Васильченков підпалив квартиру на вулиці Деміївській у Києві, вийшов на вулицю з карабіном і відкрив вогонь по перехожих.

Потім він зайшов у супермаркет "Велмарт" і забарикадувався там із заручниками.

Спецпідрозділ КОРД 40 хвилин намагався вести переговори - стрілець їх ігнорував, після чого застрелив одного із заручників. Нападника ліквідували під час штурму.