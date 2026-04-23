Голова Нацполіції пояснив, що саме мали зробити патрульні під час теракту в Києві

Двоє патрульних, які втекли з місця стрілянини в Києві 18 квітня, мали не тікати, а зупинити нападника - аж до його ліквідації.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Національної поліції Іван Вигівський.
За словами очільника Нацполу, у патрульних був чіткий алгоритм дій - допомогти постраждалій дитині й застосувати зброю проти стрільця.
"Вони мали допомогти дитині та застосувати зброю відносно стрільця", - зазначив він.
На запитання, як саме вони мали діяти, відповідь була однозначною:
"Ліквідувати. Вони могли стріляти на ураження", - сказав Вигівський.
На брифінгу пояснювали: один із патрульних пішов по аптечку, а саме в цей момент почалася стрільба - і обидва побігли геть.
Однак керівництво поліції таке пояснення не виправдовує.
"Те, що вони не врятували дитину, те, що вони вчинили так ганебно і неправильно - це проблема", - підкреслив голова Нацполу.
Суспільство обурило, що поліцейські кинули пораненого хлопчика одного.
Нагадаємо, увечері 18 квітня уродженець Росії Дмитро Васильченков підпалив квартиру на вулиці Деміївській у Києві, вийшов на вулицю з карабіном і відкрив вогонь по перехожих.
Потім він зайшов у супермаркет "Велмарт" і забарикадувався там із заручниками.
Спецпідрозділ КОРД 40 хвилин намагався вести переговори - стрілець їх ігнорував, після чого застрелив одного із заручників. Нападника ліквідували під час штурму.
Тим часом у мережі з'явилося відео, де двоє патрульних тікають з місця подій одразу після пострілів.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав їхню поведінку "великим соромом" і наголосив: вони мали зайняти позицію і спробувати зупинити стрільця.
Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков після скандалу подав у відставку, а генеральний прокурор Руслан Кравченко відкрив кримінальне провадження щодо дій поліцейських.
Суд обрав патрульним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Заставу за патрульних внесли вчора, 22 квітня.