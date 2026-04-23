Глава Нацполиции объяснил, что именно должны были сделать патрульные во время теракта в Киеве

Двое патрульных, которые сбежали с места стрельбы в Киеве 18 апреля, должны были не бежать, а остановить нападавшего - вплоть до его ликвидации.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.
По словам главы Нацпола, у патрульных был четкий алгоритм действий - помочь пострадавшему ребенку и применить оружие против стрелка.
"Они должны были помочь ребенку и применить оружие в отношении стрелка", - отметил он.
На вопрос, как именно они должны были действовать, ответ был однозначным:
"Ликвидировать. Они могли стрелять на поражение", - сказал Выговский.
На брифинге объясняли: один из патрульных пошел за аптечкой, а именно в этот момент началась стрельба - и оба побежали прочь.
Однако руководство полиции такое объяснение не оправдывает.
"То, что они не спасли ребенка, то, что они поступили так позорно и неправильно - это проблема", - подчеркнул глава Нацпола.
Общество возмутило, что полицейские бросили раненого мальчика одного.
Напомним, вечером 18 апреля уроженец России Дмитрий Васильченков поджег квартиру на улице Демеевской в Киеве, вышел на улицу с карабином и открыл огонь по прохожим.
Затем он зашел в супермаркет "Велмарт" и забаррикадировался там с заложниками.
Спецподразделение КОРД 40 минут пыталось вести переговоры - стрелок их игнорировал, после чего застрелил одного из заложников. Нападавшего ликвидировали во время штурма.
Тем временем в сети появилось видео, где двое патрульных убегают с места событий сразу после выстрелов.
Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал их поведение "большим позором" и подчеркнул: они должны были занять позицию и попытаться остановить стрелка.
Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков после скандала подал в отставку, а генеральный прокурор Руслан Кравченко открыл уголовное производство в отношении действий полицейских.
Суд избрал патрульным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Залог за патрульных внесли вчера, 22 апреля.