Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Глава Нацполиции объяснил, что именно должны были сделать патрульные во время теракта в Киеве

09:00 23.04.2026 Чт
2 мин
Как по алгоритму должны были действовать патрульные?
Елена Чупровская, Ростислав Шаправский, Юлия Акимова
Фото: глава Нацполиции Украины Иван Выговский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Двое патрульных, которые сбежали с места стрельбы в Киеве 18 апреля, должны были не бежать, а остановить нападавшего - вплоть до его ликвидации.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Читайте также: За патрульных внесли залог по делу о стрельбе в Киеве, - источники

Что должны были сделать полицейские

По словам главы Нацпола, у патрульных был четкий алгоритм действий - помочь пострадавшему ребенку и применить оружие против стрелка.

"Они должны были помочь ребенку и применить оружие в отношении стрелка", - отметил он.

На вопрос, как именно они должны были действовать, ответ был однозначным:

"Ликвидировать. Они могли стрелять на поражение", - сказал Выговский.

Почему патрульные сбежали

На брифинге объясняли: один из патрульных пошел за аптечкой, а именно в этот момент началась стрельба - и оба побежали прочь.

Однако руководство полиции такое объяснение не оправдывает.

"То, что они не спасли ребенка, то, что они поступили так позорно и неправильно - это проблема", - подчеркнул глава Нацпола.

Общество возмутило, что полицейские бросили раненого мальчика одного.

Что известно о теракте в Киеве

Напомним, вечером 18 апреля уроженец России Дмитрий Васильченков поджег квартиру на улице Демеевской в Киеве, вышел на улицу с карабином и открыл огонь по прохожим.

Затем он зашел в супермаркет "Велмарт" и забаррикадировался там с заложниками.

Спецподразделение КОРД 40 минут пыталось вести переговоры - стрелок их игнорировал, после чего застрелил одного из заложников. Нападавшего ликвидировали во время штурма.

Тем временем в сети появилось видео, где двое патрульных убегают с места событий сразу после выстрелов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал их поведение "большим позором" и подчеркнул: они должны были занять позицию и попытаться остановить стрелка.

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков после скандала подал в отставку, а генеральный прокурор Руслан Кравченко открыл уголовное производство в отношении действий полицейских.

Суд избрал патрульным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Залог за патрульных внесли вчера, 22 апреля.

Больше по теме:
КиевНациональная полицияТеракт