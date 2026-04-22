За патрульних внесли заставу у справі щодо стрілянини в Києві, - джерела

За патрульних Михайла Дробницького та Анну Дудіну, які втекли під час теракту у Києві 18 квітня, внесли заставу.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Обом поліцейським повідомили про підозру у службовій недбалості з тяжкими наслідками. За цією статтею їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше Печерський суд Києва обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 тисяч 240 гривень.

Як повідомляють джерела РБК-Україна, станом на зараз патрульні ще перебувають під вартою.

Теракт у Києві: хронологія подій

Увечері 18 квітня уродженець Росії Дмитро Васильченков підпалив квартиру на вулиці Деміївській, вийшов на вулицю з карабіном і почав стріляти по перехожих. Потім зайшов у супермаркет "Велмарт" і забарикадувався там із заручниками.

Спецпідрозділ КОРД 40 хвилин намагався вести переговори - стрілець їх ігнорував. Після того як він застрелив одного із заручників, почався штурм - нападника ліквідували.

Тим часом у мережі з'явилося відео, де двоє патрульних тікають із місця подій одразу після пострілів.