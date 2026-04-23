Голова Нацполіції пояснив, що саме мали зробити патрульні під час теракту в Києві

09:00 23.04.2026 Чт
2 хв
Як за алгоритмом мали діяти патрульні?
aimg Олена Чупровська aimg Ростислав Шаправський aimg Юлія Акимова
Голова Нацполіції пояснив, що саме мали зробити патрульні під час теракту в Києві Фото: голова Нацполіції України Іван Вигівський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Двоє патрульних, які втекли з місця стрілянини в Києві 18 квітня, мали не тікати, а зупинити нападника - аж до його ліквідації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Читайте також: За патрульних внесли заставу у справі щодо стрілянини в Києві, - джерела

Що мали зробити поліцейські

За словами очільника Нацполу, у патрульних був чіткий алгоритм дій - допомогти постраждалій дитині й застосувати зброю проти стрільця.

"Вони мали допомогти дитині та застосувати зброю відносно стрільця", - зазначив він.

На запитання, як саме вони мали діяти, відповідь була однозначною:

"Ліквідувати. Вони могли стріляти на ураження", - сказав Вигівський.

Чому патрульні втекли

На брифінгу пояснювали: один із патрульних пішов по аптечку, а саме в цей момент почалася стрільба - і обидва побігли геть.

Однак керівництво поліції таке пояснення не виправдовує.

"Те, що вони не врятували дитину, те, що вони вчинили так ганебно і неправильно - це проблема", - підкреслив голова Нацполу.

Суспільство обурило, що поліцейські кинули пораненого хлопчика одного.

Що відомо про теракт в Києві

Нагадаємо, увечері 18 квітня уродженець Росії Дмитро Васильченков підпалив квартиру на вулиці Деміївській у Києві, вийшов на вулицю з карабіном і відкрив вогонь по перехожих.

Потім він зайшов у супермаркет "Велмарт" і забарикадувався там із заручниками.

Спецпідрозділ КОРД 40 хвилин намагався вести переговори - стрілець їх ігнорував, після чого застрелив одного із заручників. Нападника ліквідували під час штурму.

Тим часом у мережі з'явилося відео, де двоє патрульних тікають з місця подій одразу після пострілів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав їхню поведінку "великим соромом" і наголосив: вони мали зайняти позицію і спробувати зупинити стрільця.

Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков після скандалу подав у відставку, а генеральний прокурор Руслан Кравченко відкрив кримінальне провадження щодо дій поліцейських.

Суд обрав патрульним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Заставу за патрульних внесли вчора, 22 квітня.

