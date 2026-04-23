ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Глава Нацполиции объяснил, что именно должны были сделать патрульные во время теракта в Киеве

09:00 23.04.2026 Чт
2 мин
Как по алгоритму должны были действовать патрульные?
Елена Чупровская, Ростислав Шаправский, Юлия Акимова
Глава Нацполиции объяснил, что именно должны были сделать патрульные во время теракта в Киеве Фото: глава Нацполиции Украины Иван Выговский

Двое патрульных, которые сбежали с места стрельбы в Киеве 18 апреля, должны были не бежать, а остановить нападавшего - вплоть до его ликвидации.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Читайте также: За патрульных внесли залог по делу о стрельбе в Киеве, - источники

Что должны были сделать полицейские

По словам главы Нацпола, у патрульных был четкий алгоритм действий - помочь пострадавшему ребенку и применить оружие против стрелка.

"Они должны были помочь ребенку и применить оружие в отношении стрелка", - отметил он.

На вопрос, как именно они должны были действовать, ответ был однозначным:

"Ликвидировать. Они могли стрелять на поражение", - сказал Выговский.

Почему патрульные сбежали

На брифинге объясняли: один из патрульных пошел за аптечкой, а именно в этот момент началась стрельба - и оба побежали прочь.

Однако руководство полиции такое объяснение не оправдывает.

"То, что они не спасли ребенка, то, что они поступили так позорно и неправильно - это проблема", - подчеркнул глава Нацпола.

Общество возмутило, что полицейские бросили раненого мальчика одного.

Что известно о теракте в Киеве

Напомним, вечером 18 апреля уроженец России Дмитрий Васильченков поджег квартиру на улице Демеевской в Киеве, вышел на улицу с карабином и открыл огонь по прохожим.

Затем он зашел в супермаркет "Велмарт" и забаррикадировался там с заложниками.

Спецподразделение КОРД 40 минут пыталось вести переговоры - стрелок их игнорировал, после чего застрелил одного из заложников. Нападавшего ликвидировали во время штурма.

Тем временем в сети появилось видео, где двое патрульных убегают с места событий сразу после выстрелов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал их поведение "большим позором" и подчеркнул: они должны были занять позицию и попытаться остановить стрелка.

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков после скандала подал в отставку, а генеральный прокурор Руслан Кравченко открыл уголовное производство в отношении действий полицейских.

Суд избрал патрульным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Залог за патрульных внесли вчера, 22 апреля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Национальная полиция Теракт
Новости
Аналитика
