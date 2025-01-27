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Глава МЗС Польщі проявив іронію з приводу "виборів" у Білорусі

Фото: Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно прокоментував результати "виборів" у Білорусі. За попередніми результатами там лідирує самопроголошений глава держави Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Сікорського в соцмережі Х.

"Тільки 87,6% білорусів люблять свого батька!!! А решту розмістять у в'язницях?" - написав Сікорський.

"Вибори" в Білорусі

Нагадаємо, 26 січня в Республіці Білорусь відбувалися так звані "вибори" президента, на яких 70-річний диктатор Олександр Лукашенко висунув свою кандидатуру всьоме. Загалом він керує країною вже понад 30 років.

У Європі вже відреагували на результати виборів. Зокрема, глава європейської дипломатії Кая Каллас назвала це "наругою над демократією" і "фіктивними виборами", а глава МЗС Німеччини Анналіна Бербок сказала, що у білорусів не було вибору.

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