Глава МЗС Польщі проявив іронію з приводу "виборів" у Білорусі

"Вибори" в Білорусі

Нагадаємо, 26 січня в Республіці Білорусь відбувалися так звані "вибори" президента, на яких 70-річний диктатор Олександр Лукашенко висунув свою кандидатуру всьоме. Загалом він керує країною вже понад 30 років.

У Європі вже відреагували на результати виборів. Зокрема, глава європейської дипломатії Кая Каллас назвала це "наругою над демократією" і "фіктивними виборами", а глава МЗС Німеччини Анналіна Бербок сказала, що у білорусів не було вибору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.