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Бербок висловилася про так звані "вибори" в Білорусі

Неділя 26 січня 2025 22:35
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Бербок висловилася про так звані "вибори" в Білорусі Фото: глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні в Білорусі відбулися так звані президентські "вибори", на яких знову, як очікується, "переможцем" буде оголошено самопроголошеного главу держави Олександра Лукашенка. Водночас у білорусів не було вибору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави МЗС Німеччини Анналени Бербок у соцмережі Х.

"У народу Білорусі не було вибору. Це гіркий день для всіх, хто жадає свободи і демократії. Замість вільних і чесних виборів, і життя без страху і свавілля, вони щодня стикаються з пригнобленням, репресіями і порушеннями прав людини", - написала вона.

Бербок додала, що понад 1200 осіб у Білорусі продовжують залишатися у в'язниці лише через те, що в них вистачило сміливості висловити свою думку.

"Ми не забудемо їх. Усі політичні в'язні мають бути звільнені, а жорстокі репресії мають бути припинені. Ми глибоко поважаємо Світлану Тихановську та мужніх білорусів. Вони показують нам, наскільки важлива боротьба за нашу демократію в Європі", - йдеться в публікації.

Також очільниця МЗС Німеччини додала, що для демократичної та вільної Білорусі - європейська сім'я тримає свої двері відчиненими.

Нагадаємо, сьогодні у лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської запитали, коли може бути зміна влади в Білорусі. За її словами, вікна можливостей можуть виникнути в разі перемоги України, економічних проблем у Білорусі через санкції, або ж у зв'язку зі здоров'ям Лукашенка.

Водночас вона підкреслила, що завдання демократичних сил і самих білорусів - бути підготовленими до цього моменту.

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