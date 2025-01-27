Глава МИД Польши проявил иронию по поводу "выборов" в Беларуси

"Выборы" в Беларуси

Напомним, 26 января в Республике Беларусь проходили так называемые "выборы" президента, на которых 70-летний диктатор Александр Лукашенко выдвинул свою кандидатуру в седьмой раз. В целом он руководит страной уже более 30 лет.

В Европе уже отреагировали на результаты выборов. В частноости, глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это "надругательством над демократией" и "фиктивными выборами", а глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что у белорусов не было выбора.

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