ЄС назвав фіктивними "вибори" президента Білорусі

Вибори в Білорусі були нелегітимними через фальсифікації, репресії та обмеження прав громадян. Водночас Європейський Союз закликає до негайного звільнення політичних в'язнів.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Європейського Союзу.

"Сьогоднішні фіктивні вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Народ Білорусі заслуговує на реальне право голосу щодо того, хто керує їхньою країною", - заявила Каллас.

Вона зауважила, що б езжальні та безпрецедентні репресії щодо прав людини, обмеження участі в політичному житті та доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності.

"Ми закликаємо режим негайно та беззастережно звільнити всіх політичних в’язнів, понад тисячу з яких утримують безпідставно, включно з працівником Представництва Європейського Союзу", - підкреслила глава дипломатії ЄС.

Каллас зазначила, що ЄС продовжуватиме вводити обмежувальні та цілеспрямовані заходи проти режиму, одночасно фінансово підтримуючи громадянське суспільство, білоруські демократичні сили.