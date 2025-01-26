ЄС назвав фіктивними "вибори" президента Білорусі
Вибори в Білорусі були нелегітимними через фальсифікації, репресії та обмеження прав громадян. Водночас Європейський Союз закликає до негайного звільнення політичних в'язнів.
Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Європейського Союзу.
"Сьогоднішні фіктивні вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Народ Білорусі заслуговує на реальне право голосу щодо того, хто керує їхньою країною", - заявила Каллас.
Вона зауважила, що безжальні та безпрецедентні репресії щодо прав людини, обмеження участі в політичному житті та доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності.
"Ми закликаємо режим негайно та беззастережно звільнити всіх політичних в’язнів, понад тисячу з яких утримують безпідставно, включно з працівником Представництва Європейського Союзу", - підкреслила глава дипломатії ЄС.
Каллас зазначила, що ЄС продовжуватиме вводити обмежувальні та цілеспрямовані заходи проти режиму, одночасно фінансово підтримуючи громадянське суспільство, білоруські демократичні сили.
"Як тільки Білорусь почне демократичний перехід, ЄС готовий підтримати країну у стабілізації її економіки та реформуванні її інституцій", - підсумувала вона.
"Вибори" у Білорусі
У Білорусь 26 січня проходять так звані "вибори" президента. Олександр Лукашенка, який 30 років перебуває при владі, всьоме висунув свою кандидатуру.
Останні вибори у 2020 році завершилися протестами, оскільки результати були сфальсифіковані. Багато опозиційних політиків опинитися за ґратами, а лідерка опозиції Світлана Тихановська втекла з Білорусі.
В ЄС заявили, що вважають "вибори" у білорусі фіктивними, а Лукашенко нелегітимним.
Зауважимо, що сам Лукашенко поскаржився, що йому немає заміни, через що нібито йому й довелось йти на вибори.
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