Голова МЗС Ірану прибуде з візитом до Туреччини на тлі підготовки ударів США, - ЗМІ

Джерела турецького інформагентства повідомили, що в Туреччині Арагчі зустрінеться з главою МЗС Хаканом Фіданом. Фідан, за даними джерел, публічно оголосить, що Туреччина готова "зробити посильний внесок" у справу деескалації напруженості між США та Іраном.

Британське видання пише, що Анкара намагатиметься вплинути на Тегеран, щоб той поступився у питанні ядерної програми. Теоретично, це повинно запобігти ударам з боку США.

Щобільше, президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував сторонам провести відеоконференцію. На думку Ердогана, переговори президента США Дональда Трампа та президента Ірану Масуда Пезешкіана могли б запобігти конфлікту.

Але пропозиція Ердогана, додає британська газета, стала "неприйнятною для обережних іранських дипломатів". При цьому офіційних прямих переговорів між США та Іраном не було з моменту укладення "ядерної угоди", вже понад 10 років.