Голова МЗС Ірану прибуде з візитом до Туреччини на тлі підготовки ударів США, - ЗМІ

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі 30 січня планує відвідати Туреччину. Він хоче спробувати запобігти ударам США по Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке Anadolu та британське видання The Guardian.
Джерела турецького інформагентства повідомили, що в Туреччині Арагчі зустрінеться з главою МЗС Хаканом Фіданом. Фідан, за даними джерел, публічно оголосить, що Туреччина готова "зробити посильний внесок" у справу деескалації напруженості між США та Іраном.
Британське видання пише, що Анкара намагатиметься вплинути на Тегеран, щоб той поступився у питанні ядерної програми. Теоретично, це повинно запобігти ударам з боку США.
Щобільше, президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував сторонам провести відеоконференцію. На думку Ердогана, переговори президента США Дональда Трампа та президента Ірану Масуда Пезешкіана могли б запобігти конфлікту.
Але пропозиція Ердогана, додає британська газета, стала "неприйнятною для обережних іранських дипломатів". При цьому офіційних прямих переговорів між США та Іраном не було з моменту укладення "ядерної угоди", вже понад 10 років.
Зараз, за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдати по Ірану масштабного удару, оскільки переговори щодо обмеження іранської ядерної програми та виробництва балістичних ракет зайшли до глухого кута. Цілями можуть стати іранська вища влада та ядерні об'єкти.
Сам Трамп нещодавно сказав, що Іран нібито "прагне укласти нову угоду" та пригрозив Тегерану масштабними атаками, якщо він не погодиться. У Ірані спростували "бажання угоди" та заявили, що армія нібито готова "негайно та рішуче" відповісти на будь-яку агресію на землі, в повітрі чи морі.