США зібрали біля Ірану "величезну армаду". Більшу, ніж у Венесуелі, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран "прагне укласти нову угоду". Це сталося на тлі прибуття американської авіаносної групи в регіон та обговорення в Білому домі можливих військових ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Військовий тиск та дипломатичні сигнали
Ситуація з Іраном залишається мінливою. В інтерв'ю Axios Трамп підтвердив, що відправив у регіон "велику армаду", яка за потужністю перевершує сили, залучені раніше у Венесуелі.
Зокрема, до зони відповідальності Центрального командування США уже увійшла ударна група авіаносця "Авраам Лінкольн".
Попри військові приготування, Трамп вважає, що Тегеран "щиро хоче дипломатичного врегулювання".
"Вони хочуть укласти угоду. Я так знаю. Вони телефонували неодноразово", - зазначив президент США.
Умови Вашингтона та варіанти дій
Хоча протести в Ірані здебільшого придушені, Білий дім все ще розглядає можливість завдання ударів. Цього тижня Трамп проведе додаткові консультації щодо військових варіантів. Водночас американські посадовці озвучили ключові вимоги для будь-якої майбутньої угоди:
-
повне вивезення збагаченого урану з Ірану;
-
жорстке обмеження арсеналу ракет далекого радіуса дії;
-
припинення підтримки збройних угруповань у регіоні;
-
заборона на незалежне збагачення урану.
Іранці заявили, що готові до переговорів, але не висловили жодної готовності прийняти ці умови.
Контекст "12-денної війни"
Трамп нагадав про події червневої ірано-ізраїльської "12-денної війни", заявивши, що його підтримка превентивного удару Ізраїлю запобігла катастрофі.
За його словами, тоді Іран готував руйнівну атаку, але втратив лідерів та значну частину ракетного потенціалу.
"Вони б атакували... але той перший день (війни) був для них жорстоким. Вони втратили своїх лідерів і багато своїх ракет. Якби був інший президент, Іран мав би ядерну зброю, і вони б атакували першими", - сказав Трамп.
Наразі розвідка США оцінює, що ядерні об'єкти Ірану сильно пошкоджені, проте статус запасів урану залишається до кінця не з'ясованим.
Посилення військової присутності
Американська армія готується до будь-якого наказу. Окрім авіаносця, до регіону перекинуто:
-
додаткові винищувачі F-15 та F-35;
-
літаки-заправники;
-
системи протиповітряної оборони.
Також командувач Центрального командування адмірал Бред Купер відвідав Ізраїль для координації планів на випадок іранської атаки у відповідь.
Нагадаємо, масштабні антиурядові протести в Ірані розпочалися наприкінці 2025 року. Хвиля охопила Тегеран після різкого обвалу національної валюти та погіршення економічної ситуації, що змусило місцевих підприємців вийти на вулиці.
За останні тижні силове придушення заворушень призвело до загибелі тисяч людей.
У відповідь на дії Тегерана президент США Дональд Трамп офіційно попередив режим аятол про готовність до вкрай жорстких дій у разі продовження страт протестувальників.
Американський лідер закликав до демонтажу чинного режиму та підкреслив необхідність зміни керівництва країни. Для підкріплення своїх слів Трамп розпорядився направити до регіону значну військово-морську флотилію.