Глава МИД Ирана прибудет с визитом в Турцию на фоне подготовки ударов США, - СМИ

Источники турецкого информагентства сообщили, что в Турции Арагчи встретится с главой МИД Хаканом Фиданом. Фидан, по данным источников, публично объявит, что Турция готова "внести посильный вклад" в дело деэскалации напряженности между США и Ираном.

Британское издание пишет, что Анкара будет пытаться повлиять на Тегеран, чтобы тот уступил в вопросе ядерной программы. Теоретически, это должно предотвратить удары со стороны США.

Более того, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил сторонам провести видеоконференцию. По мнению Эрдогана, переговоры президента США Дональда Трампа и президента Ирана Масуда Пезешкиана могли бы предотвратить конфликт.

Но предложение Эрдогана, добавляет британская газета, стало "неприемлемым для осторожных иранских дипломатов". При этом официальных прямых переговоров между США и Ираном не было с момента заключения "ядерной сделки", уже более 10 лет.