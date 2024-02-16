Голова МВС відвідав прикордонників на Авдіївському напрямку

"На цьому напрямку підрозділ воює вже вдруге за час повномасштабної війни, і вдруге прикордонники демонструють сміливість та ефективність на полі бою. Їх героїзм - беззаперечний, тож вручив прикордонникам від Президента України відзнаки "За оборону України", - написав міністр.

Фото: голова МВС відвідав українських бійців на Авдіївському напрямку (t.me/Klymenko_MVS)

Зокрема Клименко заслухав доповідь голови Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Сергія Дейнека щодо оперативної обстановки, а також потреб бойових підрозділів.

"Ворог тисне, але наші бійці усіма силами дають відсіч. Міцно стоять за Україну", - додав голова МВС.

Бої за Авдіївку

Росіяни вже кілька місяців поспіль посилюють свої атаки у спробах окупувати Авдіївку. Зокрема, таким чином, ворог хоче підняти рейтинги диктатора Володимира Путіна перед президентськими виборами. Українські захисники продовжують тримати оборону та завдавати окупантам величезних втрат.

15 лютого на захист Авдіївки перекинули 3 окрему штурмову бригаду. Як пояснював координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, місто може опинитися під контролем російських окупантів, оскільки українські війська не мають артилерійських снарядів.

Зокрема Кірбі закликав Конгрес Сполучених Штатів Америки (США) ухвалити законопроєкт про виділення допомоги Україні, інакше ситуація, яка відбувається в Авдіївці, може повторитися на інших ділянках фронту.

Більш детально про ситуацію навколо Авдіївки - у матеріалі РБК-Україна.