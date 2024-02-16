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Глава МВД посетил пограничников на Авдеевском направлении

Фото: Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко посетил Авдеевское направление. Встретился с бойцами комендатуры быстрого реагирования 6-го пограничного отряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Клименко.

"На этом направлении подразделение воюет уже второй раз за время полномасштабной войны, и второй раз пограничники демонстрируют смелость и эффективность на поле боя. Их героизм - неоспорим, поэтому вручил пограничникам от Президента Украины награды "За оборону Украины", - написал министр.

 

Фото: глава МВД посетил украинских бойцов на Авдеевском направлении (t.me/Klymenko_MVS)

В частности Клименко заслушал доклад председателя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергея Дейнека относительно оперативной обстановки, а также потребностей боевых подразделений.

"Враг давит, но наши бойцы всеми силами дают отпор. Крепко стоят за Украину", - добавил глава МВД.

Бои за Авдеевку

Россияне уже несколько месяцев подряд усиливают свои атаки в попытках оккупировать Авдеевку. В частности, таким образом, враг хочет поднять рейтинги диктатора Владимира Путина перед президентскими выборами. Украинские защитники продолжают держать оборону и наносить оккупантам огромные потери.

15 февраля на защиту Авдеевки перебросили 3 отдельную штурмовую бригаду. Как объяснял координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, город может оказаться под контролем российских оккупантов, поскольку у украинских войск нет артиллерийских снарядов.

В частности, Кирби призвал Конгресс Соединенных Штатов Америки (США) принять законопроект о выделении помощи Украине, иначе ситуация, которая происходит в Авдеевке, может повториться на других участках фронта.

Более подробно о ситуации вокруг Авдеевки - в материале РБК-Украина.

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