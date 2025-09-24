Голова МАГАТЕ хоче стати генсеком ООН і шукає підтримки Трампа, - Bloomberg

Гроссі наприкінці серпня відвідав Вашингтон. Формально він приїхав для брифінгів щодо ядерної програми Ірану, але насправді дав сигнал, якого давно чекали дипломати - він хоче очолити Організацію Об’єднаних Націй.

27 серпня, під час невеликого спілкування з пресою після зустрічей із держсекретарем США Марко Рубіо та спецпосланцем Стівом Віткоффом, Гроссі вперше публічно підтвердив свою кандидатуру. Таким чином він фактично запустив передвиборну боротьбу за місце Антоніу Гутерріша.

Ставка на підтримку Трампа і MAGA

ООН переживає найглибшу кризу за 80 років, і Гроссі намагається представити себе як прагматика, здатного утримати американське фінансування. Паралельно він веде діалог із країнами, які вимагають реформ, зокрема обмеження права вето у Раді Безпеки.

Одним із важливих союзників може стати президент Аргентини Хав’єр Мілей, який зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Двоє лідерів, відомих скептичним ставленням до ООН, обговорювали підтримку США для виходу Аргентини з фінансової кризи.

"Мені потрібна підтримка всіх", - заявив Гроссі в інтерв’ю ООН, наголошуючи, що він не лише "кандидат США" і вже говорив про свою участь із дипломатами з ЄС, Індії, Японії, Нігерії та Пакистану.

Розрахунок на Вашингтон

За словами дипломатів, стратегія Гроссі тримається на підтримці адміністрації Трампа. Міністр енергетики США Кріс Райт похвалив його підхід до Ірану та атомної енергетики, назвавши його "покращенням" порівняно з нинішнім генсеком.

Адміністрація США вже скорочує фінансування програм ООН, пов’язаних із кліматом та різноманіттям, а також критикує Цілі сталого розвитку, називаючи їх "ідеологічною глобалістською програмою".

Це створює дивний альянс - очільник міжнародного ядерного регулятора, відомий багатостороннім підходом, шукає прихильності консервативного руху прихильників Трампа MAGA (Make America Great Again).

Курс на реформи і дистанція від СДГ

Всередині МАГАТЕ Гроссі вже дав зрозуміти, що відходить від активного просування Цілей сталого розвитку. Він також скоротив деякі програми інклюзії. Сам він пояснює це прагненням до "ефективних" рішень замість декларацій.

Його кампанія вирізняється ще й тим, що він планує залишитися керівником МАГАТЕ, не відмовляючись від нинішньої роботи.

Вплив на ядерні кризи

Під час поїздки до Вашингтона Гроссі говорив з американськими чиновниками про небезпеку іранських запасів високозбагаченого урану, контроль над якими був втрачений після авіаударів. Він підкреслив, що ситуація з Іраном є "однією з найбільш тривожних у світі".

З моменту призначення у 2019 році Гроссі активно розширював роль МАГАТЕ, особисто відвідуючи зони воєн та саміти з клімату. Це підняло його публічність, але викликало й внутрішню напругу серед співробітників.

Виклики і критика

У роботі Гроссі помітний стиль жорсткого менеджера. Колеги називають його одночасно "шоу-меном" і "людиною, яка привласнює заслуги". Водночас всі погоджуються, що він діє надзвичайно політично.

Проблем додають фінансові обмеження. У США закликають агентство зменшити витрати, зокрема на бізнес-клас для поїздок.

Крім Гроссі, на посаду генсека розглядають ще щонайменше вісьмох кандидатів, серед яких - кілька жінок із Латинської Америки. Серед них - Мішель Бачелет та Міа Мотлі.

Пошук балансу між Заходом і BRICS

Дипломати відзначають, що Гроссі намагається вибудувати контакти з Китаєм і Росією, щоб уникнути вето. Однак надмірна підтримка США може ускладнити йому шлях до консенсусу серед країн BRICS.

Президентка Генасамблеї ООН Анналена Бербок нагадала, що за майже 80 років жінку жодного разу не обрали на посаду генсека, поставивши під сумнів таку традицію.

"Питання тепер у тому, чи зможе Гроссі використати свій дипломатичний хист і політичний розрахунок, аби з Відня дістатися до найвищого кабінету в штаб-квартирі ООН", - зазначають у виданні.