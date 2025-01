Дітище Трампа. Що таке рух MAGA і чому він став потужною силою у США

Зміст

Що таке рух MAGA

MAGA - це політичний рух, що виник у США під час першої президентської кампанії Дональда Трампа 2016 року. Назва походить від передвиборчого гасла "Make America Great Again" ("Зробимо Америку знову великою"), яке об'єднало багатьох прихильників кандидата.

MAGA ґрунтується на переконанні, що США колись були великою країною, але нібито втратили статус через іноземний вплив, як усередині (через міграцію та мультикультуралізм), так і у світі (через глобалізацію).

Прихильники MAGA вважають, що все це можна повернути назад за допомогою політики "America first" ("Америка насамперед)", яка забезпечить економічний протекціонізм, скоротить імміграцію та нав'язуватиме те, що вони вважають традиційними американськими цінностями. Деякі політичні заходи, такі як заклики до "тотальної заборони в'їзду для мусульман", мають на увазі расову або релігійну дискримінацію.

На додаток до своїх політичних позицій рух MAGA відомий войовничим характером і суперечливою риторикою, яку критики вважають гомофобною, сексистською або такою, що підбурює до насильства.

Крім того, MAGA відоме антагоністичним ставленням до основних американських ЗМІ. На думку його прихильників, вони або упереджені, або свідомо брешуть на користь противників руху. Ця віра призвела до появи фейкових історій і надуманих теорій змови, поширюваних лідерами MAGA.

Наприклад, раніше вони стверджували, що колишній президент-демократ Барак Обама нібито не є корінним громадянином США, хоча той народився на Гаваях 1961 року (двома роками раніше Гаваї стали повноправним американським штатом). Або поширювали "теорію заміни" білих американців небілими іммігрантами чи звинувачували демократів у нібито фальсифікації виборів 2020 року, на яких Трамп програв.

Як MAGA стало популярним у Республіканській партії

Варіант фрази "Make America Great Again" вперше був популяризований президентом-республіканцем Рональдом Рейганом. Зокрема, кампанію 1980 року він проводив під гаслом "Let's Make America Great Again" - "Давайте зробимо Америку знову великою".

Як повідомляється в багатьох джерелах, Трамп вирішив використати фразу "Make America Great Again" у листопаді 2012 року після того, як республіканський кандидат Мітт Ромні програв вибори Обамі. Тоді він подав заявку на реєстрацію, а 16 червня 2015 року оголосив MAGA гаслом своєї кампанії. Ця дата вважається початком руху в США.

Його кампанія швидко знайшла підтримку серед консервативних білих виборців робітничого класу. Імідж Трампа як успішного бізнесмена здався їм достатнім знаком його компетенції в питаннях економіки. А відсутність досвіду державної служби казала про те, що він не заплямований корупцією, яку вони пов'язували з Вашингтоном.

Електоральній базі припали до смаку популістські послання, в яких Трамп стверджував, що федеральний уряд контролюється "демократичною елітою". Зрештою вона захоплювалася стилем Трампа - радикальна риторика, образа опонентів і регулярне вихваляння. Усе це спонукало прихильників MAGA думати про нього, як про "звичайного хлопця", а не політика.

Багато хто не сприймав феномен MAGA всерйоз. Навіть кандидатка від демократів Гілларі Клінтон публічно називала прихильників Трампа "купкою нікчем". Однак ентузіазм руху MAGA в поєднанні з непопулярністю Клінтон у деяких сегментах незалежних виборців забезпечили Трампу перемогу в ключових штатах.

Трамп став найвпливовішою особою в Республіканській партії. Його підтримка була необхідна будь-кому, хто хотів перемогти на виборах на високу посаду.

Протягом першого терміну він використовував президентські укази, щоб виконати обіцянки, дані MAGA-виборцям. Наприклад, намагався заборонити імміграцію до США громадянам семи країн із мусульманською більшістю, запустив будівництво стіни на кордоні з Мексикою, розпочав торговельну війну з Євросоюзом і Китаєм. Одночасно він збільшив свою популярність серед виборців загалом, спробувавши скасувати закон про доступну медицину (Obamacare), підтримавши зниження податків, що насамперед принесло користь корпораціям і багатим американцям, і призначивши трьох ультраконсервативних суддів Верховного суду.

Однак до кінця першого терміну Трамп втратив рейтинги серед незалежних виборців, що призвело до поразки на виборах 2020 року. Він відмовився визнати перемогу Джо Байдена, звинувативши демократів у фальсифікаціях, а мотивований цією заявою натовп прихильників MAGA штурмував Капітолій 6 січня 2021 року.

На сьогодні рух MAGA залишається потужною силою в американській політиці. Приблизно 4-5 із 10 республіканців ідентифікують себе як MAGA-республіканці. Зважаючи на це, інші кандидати на висунення від цієї партії змушені обмежувати критику Трампа і підкреслювати свою згоду принаймні з деякими радикальними поглядами.

Чим відрізняються MAGA-республіканці від інших республіканців

Рух має підкреслено консервативний релігійний характер. Затяті прихильники MAGA ідентифікують себе як євангелісти (низка протестантських конфесій) - 60%, згідно з опитуванням Monmouth. Незважаючи на те, що багато дій Дональда Трампа явно йдуть врозріз із цінностями і традиціями консервативних християн.

Менша прихильність до Республіканської партії. Згідно з опитуванням Grinnell College, 65% прихильників MAGA ідентифікують себе як переконаних республіканців (порівняно з усього лише 36% не-прихильників MAGA). Прихильники MAGA з результатом 74%проти 8% заявили, що могли б підтримати третю партію на чолі з Трампом.

Більш жорсткі погляди. Прихильники руху MAGA виступали за жорстке протистояння Джо Байдену, більшість із них також не підтримує будь-які компроміси з демократами.

Відданість Трампу. Це само собою зрозуміло, адже це зрештою MAGA - це персоналістичний рух навколо одного лідера - Трампа. Рівень особистої відданості Трампу серед його адептів надзвичайний. Зокрема, понад 60% MAGA-республіканців казали, що їх взагалі не турбують кримінальні справи проти Трампа.

Критичний настрій щодо новин у ЗМІ. MAGA-республіканці більш схильні до теорій змови та інших крайнощів. Як показали опитування, 89% не вважали Байдена обраним президентом. Прихильники вдвічі частіше, ніж інші республіканці, казали, що не робитимуть щеплення від COVID-19. Інше опитування показало, що на питання "Хто був би найкращим президентом для США, Байден чи Путін?" 52% опитаних віддали б перевагу російському диктатору.

Чому прихильники MAGA добре ставляться до Путіна

В історії США був час, коли на захват від Росії "хворіли" ліві. У 1930-х деякі з них навіть переїжджали до СРСР, щоб допомогти Сталіну "побудувати комунізм". Навіть за часів "холодної війни" частина лівого сектору все ще симпатизувала Москві. Але тепер саме MAGA-республіканці стали її найпалкішими шанувальниками.

І все це незважаючи на те, що режим Володимира Путіна більш репресивний, ніж СРСР на пізній стадії, і більш агресивний щодо США. Таке захоплення пояснюється тим, що Республіканська партія тепер є партією Дональда Трампа, з де-факто культом його особистості.

Путін і Трамп чудово використовують схильність крайніх правих до вождизму. Прихильники Трампа, як і прихильники Путіна, абсолютно некритично сприймають будь-яку, навіть внутрішньо суперечливу інформацію, яка від нього виходить.

Не виключено, що MAGA любить Путіна просто тому, що раніше Трамп розсипався в компліментах і захоплювався російським диктатором. Однак MAGA - це більше, ніж культ особистості однієї особи. Це політичний рух з ідеологією, близькою до тієї, яку Путін нав'язав Росії.

MAGA-рух часто каже про свій патріотизм. Водночас MAGA відкидає сучасну Америку з її різноманіттям, правами меншин тощо. Його прихильники хочуть повернути "велич Америки" - часи, коли люди обов'язково ходили до церкви цілими сім'ями, жінки не працювали, а афро- і латиноамериканці "знали своє місце", пише The Globalist.

Ось чому політика "традиційних цінностей" Путіна подобається MAGA. Він заборонив ЛГБТ, фемінізм і скасував кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Ці ідеї багато в чому знаходять відгук серед радикальних трампістів.

При підготовці використовувалися публікації The New York Times, The Washington Post, The Globalist і матеріали енциклопедії Britannica.