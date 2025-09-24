Глава МАГАТЭ хочет стать генсеком ООН и ищет поддержки Трампа, - Bloomberg

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси стал первым, кто официально заявил об участии в гонке за пост генсека ООН. И делает он ставку на союз с движением MAGA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Гросси в конце августа посетил Вашингтон. Формально он приехал для брифингов по ядерной программе Ирана, но на самом деле дал сигнал, которого давно ждали дипломаты - он хочет возглавить Организацию Объединенных Наций.
27 августа, во время небольшого общения с прессой после встреч с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом, Гросси впервые публично подтвердил свою кандидатуру. Таким образом он фактически запустил предвыборную борьбу за место Антониу Гутерриша.
ООН переживает самый глубокий кризис за 80 лет, и Гросси пытается представить себя как прагматика, способного удержать американское финансирование. Параллельно он ведет диалог со странами, которые требуют реформ, в частности ограничения права вето в Совете Безопасности.
Одним из важных союзников может стать президент Аргентины Хавьер Милей, который встретился с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Два лидера, известных скептическим отношением к ООН, обсуждали поддержку США для выхода Аргентины из финансового кризиса.
"Мне нужна поддержка всех",- заявил Гросси в интервью ООН, подчеркивая, что он не только "кандидат США" и уже говорил о своем участии с дипломатами из ЕС, Индии, Японии, Нигерии и Пакистана.
По словам дипломатов, стратегия Гросси держится на поддержке администрации Трампа. Министр энергетики США Крис Райт похвалил его подход к Ирану и атомной энергетике, назвав его "улучшением" по сравнению с нынешним генсеком.
Администрация США уже сокращает финансирование программ ООН, связанных с климатом и разнообразием, а также критикует Цели устойчивого развития, называя их "идеологической глобалистской программой".
Это создает странный альянс - глава международного ядерного регулятора, известный многосторонним подходом, ищет приверженности консервативного движения сторонников Трампа MAGA (Make America Great Again).
Внутри МАГАТЭ Гросси уже дал понять, что отходит от активного продвижения Целей устойчивого развития. Он также сократил некоторые программы инклюзии. Сам он объясняет это стремлением к "эффективным" решениям вместо деклараций.
Его кампания отличается еще и тем, что он планирует остаться руководителем МАГАТЭ, не отказываясь от нынешней работы.
Во время поездки в Вашингтон Гросси говорил с американскими чиновниками об опасности иранских запасов высокообогащенного урана, контроль над которыми был утрачен после авиаударов. Он подчеркнул, что ситуация с Ираном является "одной из самых тревожных в мире".
С момента назначения в 2019 году Гросси активно расширял роль МАГАТЭ, лично посещая зоны войн и саммиты по климату. Это подняло его публичность, но вызвало и внутреннее напряжение среди сотрудников.
В работе Гросси заметен стиль жесткого менеджера. Коллеги называют его одновременно "шоу-меном" и "человеком, который присваивает заслуги". В то же время все соглашаются, что он действует чрезвычайно политически.
Проблем добавляют финансовые ограничения. В США призывают агентство уменьшить расходы, в частности на бизнес-класс для поездок.
Кроме Гросси, на должность генсека рассматривают еще по меньшей мере восемь кандидатов, среди которых - несколько женщин из Латинской Америки. Среди них - Мишель Бачелет и Миа Мотли.
Дипломаты отмечают, что Гроссипытается выстроить контакты с Китаем и Россией, чтобы избежать вето. Однако чрезмерная поддержка США может усложнить ему путь к консенсусу среди стран BRICS.
Президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок напомнила, что за почти 80 лет женщину ни разу не избрали на должность генсека, поставив под сомнение такую традицию.
"Вопрос теперь в том, сможет ли Гросси использовать свой дипломатический талант и политический расчет, чтобы из Вены добраться до самого высокого кабинета в штаб-квартире ООН", - отмечают в издании.
MAGA - это политическое движение, возникшее в США во время первой президентской кампании Дональда Трампа 2016 года. Название происходит от предвыборного лозунга "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"), который объединил многих сторонников кандидата.
Ранее глава МАГАТЭ говорил, что в связи с климатическим кризисом и войной между Россией и Украиной отношение к атомной энергетике "изменилось в лучшую сторону". Это привело к тому, что энергетическую безопасность вывели на первое место в списке приоритетов политиков.
Кроме того, Гросси заявлял, что ситуация с атомными электростанциями в Украине становится все более тревожной, поскольку на прошлой неделе впервые все АЭС одновременно потеряли внешнее питание из-за массированного удара россиян.
Также мы писали, что, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, МАГАТЭ заняло принципиальную позицию и требует от России вывода войск с территории Запорожской АЭС.