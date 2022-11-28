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МАГАТЕ вимагає від Росії залишити Запорізьку АЕС, - Подоляк

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Київ, Понеділок 28 листопада 2022 20:15
МАГАТЕ вимагає від Росії залишити Запорізьку АЕС, - Подоляк Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

МАГАТЕ зайняло принципову позицію та вимагає від Росії, щоб її війська залишили Запорізьку АЕС.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".

"Вони збиралися ультимативно вимагати у МАГАТЕ визнати цей об'єкт юридично об'єктом "Росатому", завести туди російську команду, яка б займалася там виробничим процесом. Після цього за умовчанням це б так і працювало", - зазначив Подоляк.

За його словами, на станції не може перебувати будь-яка інша не юридична команда, тобто не українська, яка займатиметься виробничим процесом.

"Це, загалом, не дуже влаштовує росіян, і підтримки щодо своїх ескалаційних планів на ЗАЕС вони ніде не мали. З іншого боку, ситуація на фронтах зараз така, що Росія тільки борди може поставити, мовляв, вона тут назавжди. У військовому плані вона може чекати на цікаві події в Запорізькій області, тому вже почала підготовку до "негативного" наступу", - додав радник глави Офісу президента.

Раніше ми писали, що голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів переговори з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим. Зустріч відбулася у Стамбулі.

Нагадаємо, 20 листопада російські війська обстріляли територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 потраплянь до об'єктів інфраструктури станції.

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Ірина Подоляк Вторгнення Росії до України МАГАТЭ Запорізька АЕС
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