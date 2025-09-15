ua en ru
Голова фінансового комітету Ради назвав малоймовірну умову для обвалу гривні

Україна, Понеділок 15 вересня 2025 09:57
Голова фінансового комітету Ради назвав малоймовірну умову для обвалу гривні Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Курсу гривні до долара нічого не загрожує найближчим часом. Проблеми можуть виникнути в разі істотної нестачі міжнародної допомоги Україні.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"У бюджетній декларації у нас середньорічний курс 44,7 гривень за долар. У нас досить великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс", - сказав він

Гетманцев визнав суттєві проблеми з торговельним балансом, але вони компенсуються міжнародною допомогою.

"Якщо вона буде ритмічна, то ніякого тиску на курс не буде. Якщо будуть проблеми з міжнародною допомогою, то будуть і проблеми з курсом. Але поки що такі ризики не високі", - констатував нардеп.

Стабільний курс

Курс гривні до долара стабільний протягом останнього року. Офіційний курс на 15 вересня 2025 року встановлено на рівні: 41,28 грн/долар. на 15 вересня 2024 року він становив 41,27 грн/долар.

Девальваційні настрої бізнесу трохи погіршилися. Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, становить 46 гривень за долар.

На 2025 рік бізнеси закладали 44 грн/долар, на 2024 рік - 41 грн/долар.

Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що в бюджеті на 2026 рік поки не вистачає 10 млрд доларів міжнародної допомоги, але переговори тривають.

