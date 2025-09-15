Голова фінансового комітету Ради назвав малоймовірну умову для обвалу гривні

Курсу гривні до долара нічого не загрожує найближчим часом. Проблеми можуть виникнути в разі істотної нестачі міжнародної допомоги Україні.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

"У бюджетній декларації у нас середньорічний курс 44,7 гривень за долар. У нас досить великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс", - сказав він

Гетманцев визнав суттєві проблеми з торговельним балансом, але вони компенсуються міжнародною допомогою.

"Якщо вона буде ритмічна, то ніякого тиску на курс не буде. Якщо будуть проблеми з міжнародною допомогою, то будуть і проблеми з курсом. Але поки що такі ризики не високі", - констатував нардеп.