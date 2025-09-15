Глава финансового комитета Рады назвал маловероятное условие для обвала гривны
Курсу гривны к доллару ничего не угрожает в ближайшее время. Проблемы могут возникнуть при существенной нехватке международной помощи Украине.
Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина.
"В бюджетной декларации у нас среднегодовой курс 44,7 гривен за доллар. У нас достаточно большие резервы НБУ, что положительно влияет на курс", - сказал он
Гетманцев признал существенные проблемы с торговым балансом, но они компенсируются международной помощью.
"Если она будет ритмичная, то никакого давления на курс не будет. Если будут проблемы с международной помощью, то будут и проблемы с курсом. Но пока такие риски не высокие", - констатировал нардеп.
Стабильный курс
Курс гривны к доллару стабилен в течение последнего года. Официальный курс на 15 сентября 2025 года установлен на уровне: 41,28 грн/доллар. на 15 сентября 2024 года он составлял 41,27 грн/доллар.
Девальвационные настроения бизнеса немного ухудшились. Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2026 год руководители компаний-членов Европейской бизнес ассоциации, составляет 46 гривен за доллар.
На 2025 год бизнесы закладывали 44 грн/доллар, на 2024 год - 41 грн/доллар.
Гетманцев в интервью РБК-Украина заявил, что в бюджете на 2026 год пока не хватает 10 млрд долларов международной помощи, но переговоры продолжаются.