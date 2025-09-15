Глава финансового комитета Рады назвал маловероятное условие для обвала гривны

Курсу гривны к доллару ничего не угрожает в ближайшее время. Проблемы могут возникнуть при существенной нехватке международной помощи Украине.

Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина .

"В бюджетной декларации у нас среднегодовой курс 44,7 гривен за доллар. У нас достаточно большие резервы НБУ, что положительно влияет на курс", - сказал он

Гетманцев признал существенные проблемы с торговым балансом, но они компенсируются международной помощью.

"Если она будет ритмичная, то никакого давления на курс не будет. Если будут проблемы с международной помощью, то будут и проблемы с курсом. Но пока такие риски не высокие", - констатировал нардеп.